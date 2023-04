快訊／川普正式被拘捕　驚呆發文「不敢相信發生在美國」

▲川普抵達紐約曼哈頓檢察官辦公室,正式被拘捕。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國前總統川普在當地4日下午抵達紐約曼哈頓檢察官辦公室,並且已被逮捕及被警方拘留。川普同時在社群Truth Social發文寫下,「前往曼哈頓下城,法院大樓。看起來太超現實了——哇,他們要逮捕我了。不敢相信這發生在美國」。(Heading to Lower Manhattan, the Courthouse. Seems so SURREAL — WOW, they are going to ARREST ME. Can’t believe this is happening in America. MAGA!)

▲川普預計不會被上銬。(圖/路透)



根據CNN報導,川普將會接受套取指紋,但未知會否拍攝犯人照,稍後會到法院應訊,預計川普不會被上手銬,因為他將繼續受到執法部門的保護。

曼哈頓地區檢察官辦公室指出,川普於2016年10月競選總統期間,要求私人律師柯恩(Michael Cohen)支付A片女星丹尼爾斯13萬美元(約台幣396萬元)封口費,而川普被控在帳面紀錄上將這筆款項算作法律費用,涉嫌作假帳被起訴。

川普在起訴書中面臨30多項與商業詐欺有關的指控,預計於當地時間4日在曼哈頓刑事法庭受審。目前川普否認知道這筆錢的存在。