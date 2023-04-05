川普為封口費案出庭　法院外支持與反對者互嗆

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

前美國總統川普被控偽造紀錄隱匿向豔星支付封口費，今天出庭面對34項重罪指控，拒絕認罪。法院外聚集大批媒體，挺川與反川陣營不時互嗆，但在警方加強戒備下未釀成衝突。

川普為出庭應訊，昨天從佛羅里達州飛抵紐約，在曼哈頓中城川普大樓（Trump Tower）過夜後，美東時間4日下午1時25分左右乘車抵達接近紐約市政府的曼哈頓刑事法院，下車後短暫朝對街的媒體揮手，隨即轉身步入法院。

川普車隊抵達時，多架直升機在上空盤旋。紐約警方如臨大敵，封鎖附近街道禁止閒雜人等闖入，並在法院對街以欄杆阻隔等候多時的大批媒體。

為迎接美國史上首位遭刑事起訴的卸任總統，數百名記者在法院對街的封鎖線外守候。攝影記者早早卡位、架梯子，且出動「大砲」鏡頭，使出渾身解數拍下川普進出法院的畫面。美聯社等媒體出動大批人馬在現場搭棚，半島電視台等多國記者連線報導即時動態。

▲ 法院外支持者高舉川普大旗。（圖／路透）

法院對面的公園同樣熱鬧，各式川普競選旗幟飄揚，挺川與反川陣營人士夾雜其中。有人戴川普面具、穿囚衣和路過的民眾合影，以「赤裸牛仔」（Naked Cowboy）藝名在時報廣場表演20多年的勞勃柏克（Robert Burck）也到場支持川普。

他接受中央社採訪時說，川普遭政治迫害，支持者要盡一切所能力挺川普。他接著拿起吉他唱招牌曲，歌詞包括「我的朋友川普讓2024年再次偉大，我聽起來是個好主意」。

勞勃柏克得知記者來自台灣，受訪結束前說：「上天保佑台灣。」

一群反川民眾在附近街道拉布條，呼喊「沒有人可以凌駕於法律之上」、「把他關起來」等口號，一度與路過的挺川民眾激烈互嗆。

▲ 反川民眾高舉標語「把他關起來」。（圖／路透）

67歲紐約居民馬科姆（Betsy Malcolm）受訪時說：「我很驕傲法律真的發揮作用，看起來我們的民主能屹立不搖，法治能屹立不搖，這是很重要的，沒有人可以凌駕於法律之上。」

戴著印有川普2016年競選口號「讓美國再次偉大」紅帽並以化名李察（Richard）受訪的62歲紐約居民則說，川普面對不實指控，指控背後政治目的是防止他2024年競選總統，「我認為他在任時是個好總統，期待他再度當總統」。

美國近年社會撕裂，政治極化嚴重，這起官司在川普角逐2024年共和黨總統提名時掀起廣泛關注，也讓向來是民主黨票倉的紐約市繃緊神經，深恐掀起暴動。

民主黨籍曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）指控，川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她閉口不談兩人過往風流韻事。紐約大陪審團3月30日決定起訴川普，時隔5天，川普應訊出庭。

支付封口費並不犯法，關鍵在於川普事後償還時任個人律師柯恩（Michael Cohen）代墊的這筆錢，帳面紀錄卻是「法律費用」，成為檢方指控川普偽造商業紀錄的根據之一。

紐約是川普家族根據地，但紐約多數選民不歡迎這位前總統，促使他多年前移居佛羅里達州。川普出庭後沒有久留，隨即搭專機返回佛州，預計稍晚在當地發表談話。（編輯：郭中翰）