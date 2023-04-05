川普爆有私生子！封口費案扯出更多內幕　也曾付錢給花花公子女郎

▲川普飛抵紐約為封口費案出庭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普面臨34項偽造商業紀錄聯邦重罪指控，最高恐面臨136年徒刑，但4日出庭時全盤否認罪行。根據起訴書，2016年大選前，他涉嫌向2名女性支付封口費，要求對方閉談彼此的風流韻事，也曾付錢給一位門僮，據稱此人知道川普有一名私生子。

▲花花公子雜誌女郎麥道高（Karen McDougal）。（圖／CFP）



根據起訴書事實陳述，2016年大選前夕，川普為了避免關於自己的有害資訊被揭發而影響選情，因此實施「非法計畫」支付封口費。內文提及2個案例，其一是據稱知道川普私生子的門僮，其二僅用「女性1號」代稱，但證據顯示她是花花公子（Playboy）雜誌女郎麥道高（Karen McDougal），「最終，計畫的其他參與者承認，這些支付是非法的。」

▲美國知名色情女星「暴風女丹尼爾斯」。（圖／達志影像／美聯社）



BBC寫道，雖然起訴書提及其他案例，卻僅針對「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）案件對前總統提出指控。川普被指控透過「律師A」向「女性2號」支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，儘管尚未被法庭證實，但證據顯示前者為川普前私人律師柯恩（Michael Cohen），後者就是「暴風女丹尼爾斯」。

▲川普前律師柯恩。（圖／路透）

起訴書指出，在2017年長達11個月的時間裡，川普偽造支票紀錄及分類帳目，以「法律費用」名目掩飾封口費，已經觸犯偽造商業紀錄罪。他給予前律師的總金額更超越了實際上支付給「暴風女丹尼爾斯」的款項，以賠償柯恩在帳面上收到「法律費用」而須額外支付的所得稅。

BBC寫道，偽造商業紀錄罪通常屬於輕罪，但在此案例中檢方將其升級為聯邦重罪，因為他們指控川普試圖藉此掩蓋柯恩在2018年8月承認的競選財務相關聯邦重罪。