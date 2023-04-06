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學者楊永明：「蔡麥會」強化台美連結　2重點凸顯克制氛圍

▲▼台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝蔡英文推特）

▲蔡英文（左）在加州與麥卡錫（右）會晤，引發國際高度關注。（圖／翻攝蔡英文推特）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文於台灣時間6日上午在美國雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。台大政治學系兼任教授、國安會前副秘書長楊永明分析，「蔡麥會」彰顯美國支持台灣民主，強化台美關係的連結，並延續克制、管控的氛圍，但不要一廂情願地認為「台美關係堅若磐石」，而是必須掌握自己的命運，且美中台均應在「護欄」的範圍內，謹慎言行，才能維持台灣安全。

楊永明今天上午接受《ETtoday新聞雲》訪問，他指出，蔡英文此行過境美國，與過去前總統們過境美國、前往中南美友邦的途徑是接近、類似的，美國給予禮遇，也藉此見到了「朋友」，但有兩點比較特殊：第一是與麥卡錫在選區加州見面；第二則是拜登政府對於蔡英文過境美國的行程有一些管控，例如蔡在紐約行未拜會任何政府官員、民主黨籍的地方官員，且與眾議院民主黨領袖傑弗瑞（Hakeem Jeffries）也採取私下會晤，並無公開行程。

楊永明指出，這顯示著，白宮擔心「蔡麥會」可能引起北京反制，重演去年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的軍事演習，引發台海危機，從白宮的管控也表現出，美方對於兩岸關係穩定的重視。他說明，蔡英文的紐約行除了前往智庫演講外，拜登政府並沒有表現出太多「比較積極的態度」，而「蔡麥會」延續克制、管控的氛圍，凸顯台美關係連結以及美方的重視，包括不在紐約、華盛頓見面，而是來到麥卡錫的選區加州，並選擇在雷根圖書館會面，「看得出來相當費心」；同時，有20位跨黨派議員參與與談、共同出席記者會，顯示至少在國會，跨黨派都歡迎蔡英文過境美國。

楊永明指出，麥卡錫在會後發表談話時直接指出，美國還是支持一中原則，不希望兩岸發生衝突，短期也沒有計劃訪問台灣，同時也強調對於台灣安全的支持，並提及一國兩制在香港的問題。他分析，言談間想要尋求中美關係、對台支持兩邊的平衡，特別表現出對台灣民主、兩岸穩定的支持，以及支持台灣的防衛，「這個表現，看起來，這都是相當謹慎，又表現出歡迎支持的態度」。

不過，楊永明依舊提醒，儘管蔡英文此行彰顯美國支持台灣民主，強化台美關係的連結，但不要忘了，包括麥卡錫在內的共和黨高層，都曾公開反對拜登政府繼續支持烏克蘭戰爭，主張不會再開空白支票給烏克蘭，持續給予軍事、經濟的援助，倘若國際社會將烏克蘭作為台灣的借鏡，必須看到美國不同政黨間的差異：此時表達對台灣民主的支持，究竟是堅定支持，還是口惠之語？

楊永明說，面對美國支持台灣，當然表示歡迎，但也必須了解背後複雜的背景，不要一廂情願地認為「台美關係堅若磐石」，而是必須掌握自己的命運。他指出，美國與中國大陸處於對抗的態勢，導致兩岸關係的複雜性、台美關係的延續性越來越複雜，一面倒地完全倒向一方，均恐導致不穩定的狀況出現，此外，台灣人民也從蔡英文這次過境美國行清楚認知：美國知道兩岸問題的複雜，北京也有其立場及態度，如何找到三方共同利益，大概就是維持現狀的和平和穩定。

至於「蔡麥會」對未來2024總統及立委大選的影響，楊永明說明，目前為止解放軍並沒有宣布進行大規模的軍事演習，若後續沒有升高動作，「蔡麥會」的後續影響就是在台美關係的層面，一方面延續美國眾議院院長與台灣總統會面，二方面延續美國國會對於台灣安全與民主的支持，可是無法上綱到更高層面，畢竟有兩岸關係與安全的考量。

楊永明預判，未來選舉還是要以維持台灣安全、和平為主軸，其一，美國是安全、科技、經濟夥伴國家，對台軍售並協助台灣防衛，其二，中國大陸也是想維持台海和平及經濟發展必須面對的一方；如何在兩者間有適當的平衡，在複雜的中美對抗、兩岸關係中，必須謹慎拿捏。他補充，特別是同時看到前總統馬英九訪問中國大陸，感受到北京期待兩岸穩定和平，釋出善意，因此，美中台任何一方都要在「護欄」的範圍內，謹慎言行，才能維持台灣的安全。

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