喬10萬債破局爆混戰！他開3槍落跑12hrs被逮　烏龍狂砸自己車

記者陳以昇、劉人豪／新北報導



新北三峽一家炭烤店外，昨(3日)晚間11時許爆發債務糾紛引起開槍衝突，37歲黃男與41歲張男，雙方因有一筆10萬元債務糾紛相約談判，破局後動手互毆，助陣者掏槍對空鳴槍3發，警方獲報到場逮捕涉案5人，槍手開槍後與張男搭車逃逸，警方於今(4日)10時40分許在樹林將2人逮回，依刑法妨害秩序、槍砲及傷害等罪送辦。

▲雙方在三峽燒烤店談判，破局後在門口開槍 。（圖／記者陳以昇攝）

▲雙方人馬在店門口互毆。（圖／記者陳以昇攝）

警方指出，黃男與張男雙方因一筆10萬元的債務糾紛，昨晚23時許相約在三峽橫溪地區的炭烤店談判，黃男另邀36歲鄭男、24歲王及22歲周男等3人到場助勢，雙方劍拔弩張，談判破局後，在店內動手互毆，來助勢的鄭男持刀械做勢砍殺張男，另王周二人則持球棒助陣，此時張男隨行一名友人竟掏出槍械對空鳴槍3發，驚動店家及附近居民，紛紛探頭察看，發現是兩方人馬鬥毆後，立刻報警。

▲警方到場逮回5人，開槍男子逃逸，警方已鎖定身分追緝中。（圖／記者陳以昇攝）

其中開槍的男子見闖下大禍，立刻夥同被打的張男搭車逃逸，而雙方共同友人47歲林男及38歲周男，則是見到張男被人毆打，不分青紅皂白衝出助陣，也動手將黃男車輛砸毀，事後才發現原來竟是自己朋友的車，搞了大烏龍，警方到場後也逮捕黃男等5人，並於今10時40分許，在樹林將開槍的黃姓槍手以及張男逮回，後續依刑法妨害秩序、槍砲及傷害等罪送辦。

▲▼逃逸的張男跟黃男今在樹林被逮。（圖／記者陳以昇攝）