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桃園男超商偷拍短裙女！隔天巧遇再拍一次被抓包　代價出爐

▲桃園市劉姓男子於2024年間，兩度在超商偷拍短裙女裙底風光，女子警覺後報警提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市劉姓男子於2024年間，兩度在超商偷拍短裙女裙底風光，女子警覺後報警提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子於2024年10月間，兩度在超商持手機偷拍同一位短裙女子裙底風光，女子驚覺遭偷拍後報警提告，桃園地檢署偵結依妨害性隱私及不實性影像罪案件起訴；桃園地院審結依無故以錄影攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，又犯無故以錄影攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，可易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，劉姓男子於2024年10月28日12時20分許在中壢區某處超商購物時，見身穿短裙女子，未經女子同意，持手機自女子背後由下往上拍攝裙底風光得逞；翌日中午12時許再次前往該超商，再度見到女子購物，再度以相同方式靠近女子欲偷拍，但被女子驚覺發現，訴請中壢警分局偵辦。

桃園地檢署複訊時，檢察官查出被告劉男曾於同年3月以與本案相同手法攝錄2位未成年少女裙底及內著貼身衣物之影片，建請法院審酌被告不知悔改，從重量刑，以資懲儆。

桃園地院審訊時，被告坦承犯行，法官查出被告於2024年10月29日之犯行，惟未達於既遂結果，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定減輕其刑；法官審酌被告為滿足私窺慾望，無視法律對他人性隱私權之保護，無故持手機竊錄告訴人裙底及內著衣物之性影像，嚴重侵害個人隱私，造成告訴人之精神畏懼及痛苦，且未與告訴人達成調解，審結依無故以錄影攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，又犯無故以錄影攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，可易科罰金，本案還可上訴。

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