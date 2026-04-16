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3大罪行助「鮑魚大亨」落跑！副所長求交保...被虧只能出80萬

▲▼信義分局福德街派出所前副所長李俊良涉嫌協助「鮑魚大亨」鍾文智完成不實簽到，助其解除科控後棄保潛逃。（圖／記者黃宥寧攝）

▲派出所副所長李俊良（中）涉圖利「鮑魚大亨」鍾文智不實簽到，今（16日）被起訴求刑8年，移審北院交保80萬元，結束約4個月的羈押。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

北市信義警分局福德街派出所前副所長李俊良，被控任內涉護航「鮑魚大亨」鍾文智不實簽到、幫鍾私查債務人個資，帳戶還有260萬餘元來源不明財產，今（16日）被起訴圖利等罪嫌，在押的李男隨即移審台北地院召開接押庭，他否認所有指控並請求交保，法官訊後裁定交保80萬元，限制住居並限制出境、出海，須接受科技設備監控防逃，可抗告。

即將53歲的李男被控3大犯行，包括2021年10月到2024年2月，協助當時因案交保、須定期到福德街派出報到的鍾文智不實簽到95次，圖利鍾去應酬免親赴派出所並省下油錢，其次是以公務之名幫鍾私查2名債務人個資，最後是個人帳戶出現來源不明財產260萬餘元。

李男到案被羈押禁見至今約4個月外加被警局拔官，台北地檢署今起訴他涉犯圖利、洩密、偽造文書、違反《個人資料保護法》等罪嫌，求刑8年，移審北院於今天下午3點多召開接押庭。

▲▼鍾文智帳房葉仲清。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲鍾文智的司機葉仲清到案被羈押約4個月，僅被起訴違反《個資法》，今（16日）獲法官准許交保20萬元。（資料照／記者劉昌松翻攝）

李男不認罪，辯稱絕沒替鍾文智簽到，也沒包庇鍾男不實簽到，鍾男住派出所附近，路程只要10分鐘，不必特別花錢打點他，頂多鍾男來報到時，會進他辦公室聊天，因彼此是屏東同鄉，熟了之後，鍾男會主動買東西招待派出所同仁吃喝，他和鍾男會去喝酒，「他邀我就他請客，我約他就我出錢」。

李男坦承以公務之名，查詢鍾文智打聽的民眾個資，但沒交給鍾男，僅告訴被查詢者沒住在信義分局轄區，他在偵查期間僅承認「非因公查詢」、不是承認洩漏個資。

至於260萬元來源不明財產，李男堅稱「都是我的錢」，來自母親贈與、親友借貸、個人投資股票、儲蓄險跟民間互助會。法官質疑借貸為何用現金存入自己帳戶，李男答得跌跌撞撞，聲稱時間久遠、手邊沒資料幫助回想。

檢方建請繼續羈押禁見李男，理由包括李男對警員部屬仍有影響力，李男跟鍾文智的好交情「全派出所都知道」，還一起到有女陪侍場所飲酒作樂，鍾說不定會援助李逃亡，且李財力雄厚、有逃亡能力，加上李母偵查中拒絕作證，李父也可能包庇李男串供，顯見李男有逃亡與勾串滅證之虞。

李男強調自己不會逃亡、不會串供，保證面對司法審判、證明自己清白，請求法官准他交保，可提出50萬元到80萬元擔保。法官吐槽「你的不明來源財產有260萬，只能出80萬元保證金？」李男說這是他目前的能力範圍，家人幫忙準備，若覓保無著須羈押，希望別禁見。

法官審酌李男犯罪嫌疑重大，仍有逃亡與勾串滅證之虞，犯行嚴重破壞警紀，在鍾文智逃亡後，刪光與鍾男對話紀錄，妨害司法機關追訴犯罪與刑罰權的實施，但檢方起訴已蒐證完備，無羈押必要，裁准李男交保80萬元，限制住居與限制出境、出海8個月，須接受科技設備監控8個月防逃。

此外，法官命李男交保期間，除配偶、三親等內親屬外，不得與鍾文智、葉仲清及起訴證據清單所列同案被告、證人，有任何直接或間接的聯繫與接觸，若有違反，可重新羈押。

而原被視為鍾文智「大帳房」的葉仲清，經查只是鍾的司機，並無交付賄賂的白手套行為，但因2度轉傳他人個資給鍾，今一併被起訴涉犯《個資法》，葉男維持認罪、願跟個資外洩的被害人和解，法官准他交保20萬元、結束近4個月的羈押，其他附加條件與李俊良相仿，但不必接受科技設備監控防逃。

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