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李乾龍座車追蹤器曝光！實體已丟「覺得是小事」　婉拒人身保護

記者陸運陞、黃資真／新北報導

國民黨文傳會主委尹乃菁15日指控，賴政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器。今(16日)上午新北警副局長林武宏親自前往拜訪李乾龍，下午召開記者會說明，李原先不願意提供任何紀錄，也婉拒報案，經過懇談後才將當時曾拍下的追蹤器照片提供給警方，林副局長也強調會主動偵查，追查到底。

▲▼ 國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝追蹤器，新北警副局長林武宏親自拜訪詢問案情。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝追蹤器，照片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

李乾龍婉拒報案 僅提供追蹤器照片稱：已丟棄

新北市警察局說明，昨天知悉國民黨副主席李乾龍座車被裝追蹤器並收到恐嚇信，隨即主動與李副主席電話聯絡，交談中李婉拒警方報案受理，也拒絕透露相關案情，但是為了確實慎重釐清案情，依舊約了時間見面。

今天是由林武宏副局長率三重分局和刑大主管前往新莊與李乾龍進行會談，過程中李依舊拒絕報案，僅簡單解釋是今年1月司機在保養汽車過程中發現追蹤器，但不願意提供任何紀錄與恐嚇信內容，經過懇談之後，李才提供追蹤器照片影本，但他表示當下覺得是小事情便將追蹤器丟掉了，也忘記是何時丟棄。而照片上寫著「實體追蹤器已拋棄」，附有李乾龍簽名與簽署日期。

▲▼ 國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝追蹤器，新北警副局長林武宏親自拜訪詢問案情。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲新北警副局長林武宏（左二）親自拜訪詢問案情。

妨害秘密屬告訴乃論 新北警：證據到哪就辦到哪

警方表示，本案由刑事局指派刑事局第四大隊協助辦案，後續會再針對李副主席以及國民黨尹乃菁小姐指述的內容，作為偵辦參考和依據，未來會根據案情偵辦發展情形進一步報請新北地檢署檢察官指揮。不過，因妨害秘密為告訴乃論，若李副主席不提告訴則無法由檢方介入偵辦，至於恐嚇和相關跡證會再積極偵查。

警方強調，行政中立一直是警察執行各項公務，包括偵查犯罪的堅定立場，維護公眾人物和市民的安全也責無旁貸，本案新北市警察局會主動偵查，追查到底，「有證據到哪裡就積極辦到哪裡，我們也希望藉由我們新北市警察局和刑事局的團隊合作，再由地檢署檢察官的指揮，一起發揮司法偵查量能，把案子確實釐清。」

▲▼ 國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝追蹤器，新北警副局長林武宏親自拜訪詢問案情。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲新北市警察局下午召開記者會說明。

新北警提供三種保護服務 李乾龍全拒絕

至於是否會加強保護李乾龍的人身安全？林武宏副局長表示，有詢問是否需要就其人身安全和住居所、座車安全提供每日檢測或保護，但李副主席皆婉拒。

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國民黨李乾龍追蹤器

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