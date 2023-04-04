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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怕被罵？蔣萬安穿王子裝「不戴皇冠」　選擇壓扁秀髮「戴綠帽」跳舞

▲▼蔣萬安出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔣萬安出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

今（4）日為兒童節，台北市長蔣萬安特地到兒童新樂園如果兒童劇團，並且換上一襲「森林王子」裝扮，與現場小朋友跳舞；有趣的是，劇團原本準備了4套衣服，其中還有一頂氣球製成的皇冠，就是怕最在乎髮型的蔣萬安秀髮被壓扁，想不到蔣萬安最終選擇戴上最重的綠色假髮，認為這樣「比較誇張一點」。

蔣萬安4日上午到兒童新樂園，出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動，並且特地換上綠色的「森林王子」裝，在主辦單位的帶動下，一起和現場小朋友們跳舞，氣氛相當和樂。

別小看蔣萬安這一身服裝，其實是劇團特別幫蔣萬安準備的造型，且據了解，對方貼心地準備了4套衣服，從藍色到綠色通通有，眾所皆知蔣萬安最重視自己的頭髮，深怕帽子會弄亂蔣萬安髮型，還有一頂用氣球製成的皇冠供蔣萬安選擇；但想不到蔣萬安選擇最樸實的「森林王子」衣服，更是拿起重量最重的綠帽假髮，讓劇團與市府人員相當驚訝。

▲▼蔣萬安出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安與孩子跳舞。（圖／記者袁茵攝）

而蔣萬安在媒體聯訪前，特地換下此套衣服，穿著藍色短袖T恤接受訪問。被問到剛剛的造型為何？蔣萬安表示，其實原本還有很多套衣服，後來自己選了這件，因為覺得顏色比較亮，所以穿起來比較醒目，小孩比較容易看到，「希望跟孩子們一起同樂，才選比較誇張的帽子跟髮型。」

媒體追問，原本有準備了氣球皇冠，為什麼選擇不戴，還選擇最樸實的衣服？蔣萬安直言，自己最喜歡這一套，因為帽子最有造型，髮飾也比較誇張一點，「我覺得小朋友會很喜歡」。

至於剛剛與孩子帶動跳，有沒有上次觀賞籃球比賽時的熱舞既視感？蔣萬安聽聞問題後先是大笑幾聲，隨後提及今天就是跟孩子同樂，平常自己也會跟小孩一起玩，尤其是大兒子蔣得立特別喜歡跳舞，所以陪著看很多影片跳舞。

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