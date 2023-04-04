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國道1號296.7公里下營系統追撞車禍　受困4人獲救送醫

▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局4日中午12時58分許據報，國道1號南下296.7公里處下營系統發生1起追撞事故，消防人員到場發現發現有小客車、小貨車、貨櫃車等撞成一團，初步有4人受困車內，消防人員馬上以破壞器材搶救受困4人救出，傷者意識清楚，四人分別送醫急救。

▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於4日中午12時57分許據報，國道1號296.8公里處車禍救護，現場為貨櫃車及小貨車、小客車事故，中心派遣新營、麻豆、鹽水1及下營消分隊共7車16人前往搶救。

▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營車組到達現場，發現貨櫃車與小貨車、自小客車車禍，小客車受困2人，貨車受困1人，貨櫃車受困1人，馬上以破壞器材協助人員脫困，在消防人員搶救下，小客車2名、小貨車1名、貨櫃車1名患者脫困。

▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

小客車副駕駛乘客女性約35歲，意識清醒，全身多處玻璃傷，送麻豆新樓醫院救治；自小客車駕駛男性約50歲，意識不清，頭部外傷，送麻豆新樓醫院急救；小貨車駕駛男性約42歲，意識清醒，全身多處擦傷，由麻豆分隊救護車送往佳里奇美醫院急救，貨櫃車駕駛男性約50歲，意識不清，全身多處擦傷，由下營分隊救護車送往柳營奇美醫院急救。

▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，有關4月4日1時許在國道1號南向296.7公里處，2部營業半聯結車、1部營業大貨車、1部自小客車及1部自小貨車共5部車，於上述時、地行駛於中、外側車道，疑因未注意車前狀態追撞而肇事。本事故共造成5人受傷(2人意識模糊），分送麻豆新樓、柳營奇美及佳里奇美診治，現場正在清理中，全案由新營分隊依規定處理。國道警察第四大隊呼籲用路人，開車務必要隨時注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第四大隊據報派員查處，並提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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