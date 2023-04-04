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馬英九重慶高呼「中華民國萬歲」　講「國軍大捷」故事給導覽員聽

記者任以芳、蔡紹堅／重慶－台北報導

前總統馬英九4日下午前往重慶抗戰遺址博物館參觀，在看見中國遠征軍「仁安羌大捷」的史料時，他主動向導覽員及隨行人員介紹了更多細節，包含英軍被國軍官兵拯救的過程，還以當年英軍孩子的口吻高呼「中華民國萬歲！」。

馬英九在看見「仁安羌大捷」的史料時相當激動，主動向導覽員及隨行人員介紹進一步的細節，他說，「仁安羌大捷當時，新38師113團的團長劉放吾，是我湖南老鄉，他們把日本人趕走之後，進入英軍的營地，英軍的孩子看見以後，高呼『中華民國萬歲！』，那次是非常精彩。」

▼馬英九參觀重慶抗戰遺址博物館。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九重慶抗戰遺址博物館。（圖／記者任以芳攝）

在看見重慶大轟炸的史料時，馬英九則相當氣憤，向導覽員及隨行人員表示，日本人可惡的就是，專門炸平民，後來美軍在東京大轟炸，完全進行了報復，「不要講那兩顆原子彈，之前的轟炸，丟的都是燃燒彈。尤其是日本的房子，不是竹子就是木頭造的，所以日本人得到了報應。」

重慶抗戰遺址博物館在抗日戰爭期間曾是蔣介石的官邸（黃山官邸），有不少蔣家生活過的痕跡。同時，此處也展示了許多國共在抗日戰爭期間合作的相關史料，包含朱德與李宗仁等合著的《抗戰必勝論》原著；1938年蔣介石致朱德、彭德懷的嘉勉電稿原件；1939年1月蔣介石關於遊擊部隊作戰手令稿等。

▲▼馬英九參觀重慶抗戰遺址博物館。（圖／記者任以芳攝）

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