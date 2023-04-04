馬英九參訪重慶抗戰遺址博物館　蔣經國照片、宋美齡華誕賀匾曝光

記者任以芳／重慶報導

前總統馬英九今（4）日開始訪陸第九天行程，上午前往抗日最高將領張自忠紀念墓園，下午參觀重慶的抗戰遺址博物館。這裏曾是蔣介石在重慶的官邸，改成博物館後珍藏國共兩黨珍貴史料，還有蔣經國照片。宋美齡106歲華誕，馬英九題字敬賀「福壽康寧」，如今高掛博物館內。另外，不少重慶市民得知馬英九即將到訪，提前「圍觀」想一睹風采。

馬英九12天訪陸行程，所到之處有如明星陣仗，今早開始有重慶市民追星，先去張自忠將軍墓園等待，部分人轉場前往重慶抗戰遺址博物館，由於場地十分狹小，大陸方面清空園區，讓馬英九好好安靜參訪歷史。

▲馬英九下午將參訪前重慶抗戰遺址博物館。（圖／記者任以芳攝）

下午即將前往的重慶抗戰遺址博物館是十分重要地標，抗日戰爭期間，國民政府遷都重慶，蔣介石在此設置官邸，作為八年抗戰期間主要居所。曾經在此召開過許多重要會議，像是東亞聯合軍事會議等，黃山遺蹟也是國共兩黨第二次合作的重要政治舞台。

記者來到重慶抗戰遺址博物館，門口牌坊莊嚴肅穆，這裡位於「黃山陪都遺址」群，大陸官方後續修繕，保存抗日戰爭時期重要的文物，也至今西南地區對外開放的抗戰遺址中保存最完好、規模最大歷史遺址。

博物館現存雲岫樓（蔣介石官邸）、松廳（宋美齡別墅）、雲峰樓（宋慶齡別墅）、孔園（孔二小姐別墅）、草亭（蔣經國、馬歇爾辦公居住地）、蓮青樓（美國軍事援華代表團駐地）、松籟閣（何應欽官邸）、黃山小學（抗戰將領遺孤學校）、炮臺山（高炮防空陣地）、周至柔舊居（蔣逵舊居）、侍從室、望江亭、防空洞等15處遺址。占地面積280畝，建築面積4185.5平方米。

▲蔣介石父子珍貴合照。（圖／記者任以芳攝）

走進博物館內珍藏許多照片，有些與馬英九過去經理有些許關聯。比如其中一幅是蔣介石父子合照，當年蔣經國先生十分年輕。

馬英九也曾經擔任蔣經國總統的英文翻譯，之後入中華民國總統府出任第一局副局長，十分受到經國先生賞識提拔。

▲ 高掛連戰和馬英九祝賀宋美齡壽誕大紅色賀匾 。（圖／記者任以芳攝）

博物館保留宋美齡實景書房，高掛著國民黨兩屆黨主席連戰和馬英九祝賀的大紅色賀匾，右邊懸掛是宋美齡百歲時，連戰敬賀「福壽康疆」的題字，左邊高掛宋美齡106歲華誕，馬英九敬題「福壽康寧」題字，如今保存在博物館十分珍貴。

來到蔣的官邸雲岫樓，是一座中西式三層建築，位於海拔550米高的密林中。要爬數百級樓梯，解說人稱是「七層高」。博物館內還展出蔣氏夫婦在重慶抗戰時期的老照片，許多家具也是當年實物。另一處則是宋美齡的別墅「松廳」，梳妝台、銅鏡和電話是依照歷史照片還原非元件展出，門框上「松廳」兩個大字，是蔣介石親筆書寫。

據了解，大陸方面非常重視博物館，沒有對一般民眾開放。2005年紀念抗戰勝利60週年，才改建為博物館。2013年被大陸官方定為「海峽兩岸交流基地」，國民黨前主席連戰、國民黨副主席夏立言都曾到訪。

▼ 重慶抗戰遺址博物館，台灣光復紀念碑 。（圖／記者任以芳攝）