2屍3命！澳男開小飛機「帶7月孕妻去產檢」　墜毀山區全家喪生

▲澳洲一對夫妻墜機身亡，男方在意外前一天才分享開飛機兜風的影片。（圖／翻攝臉書Rhiley Kuhrt）



記者吳美依／綜合報導

澳洲昆士蘭州發生一場悲劇，22歲居民萊利（Rhiley Kuhrt）駕駛小飛機，載著懷胎7個月的老婆前往產檢，未料失事墜毀偏遠山區。意外前一天，妻子瑪莉（Maree Kuhrt）才分享孕肚照，坦言非常期待女兒到來，如今看來令人心碎。

《澳洲新聞》等外媒報導，2日下午2時，萊利駕駛一架綠白相間的派珀切諾基（Piper Cherokee）小飛機，從納塔爾唐斯牧牛場（Natal Downs）起飛，預計下午5時抵達湖濱機場，再前往沿海城鎮麥凱（Mackay）產檢，但夫妻倆卻沒有如期出現，親友立刻通報當局。

▲瑪莉和萊利新婚不久。（圖／翻攝instagram@mkuhrt98、臉書Rhiley Kuhrt）

澳洲海事安全局（AMSA）證實，經過將近2天的搜索後，救援直升機3日上午10時15分左右在克拉克山脈（Clarke ranges）發現小飛機殘骸，機上2人當場就被宣告身亡。初步調查結果顯示，小飛機失事前面臨嚴酷的天氣條件，包括下雨、打雷及低能見度。

萊利與24歲妻子最近才剛結婚，並在昆士蘭州降靈群島（Whitsundays）度蜜月，夫妻倆都樂於在社群媒體分享生活。男方大約6個月前買下這架派珀切諾基，幾天前才分享自己在郊區開小飛機兜風的影片。