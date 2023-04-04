台3線紅牌重機攔腰撞機車！網傳騎士來回追焦釀禍　警方回應了

記者蔡文淵、陳韻如／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉台3線新莊隧道南向出口處3日上午發生一起事故！一輛紅牌重機剛出隧道，就與一輛準備迴轉的機車發生碰撞，2人雙雙噴飛，所幸均無生命危險。不過，事後有網友表示，因該路段有區間測速，而機車騎士在事發前就已多次故意在該路段來回行駛、追焦，才會在隧道口發生意外。對此，警方回應，不排除有此情形，但相關肇責還有待釐清。

▲紅牌重機出隧道就與機車發生事故，猛烈撞擊導致機車車殼碎裂噴飛。（圖／記者蔡文淵翻攝）

這起事故發生在3日上午9時許，葉姓男子騎著紅牌重機剛從新莊隧道出來沒多久，前方黃姓男子騎乘普通重機突然迴轉橫擋路中，葉男閃避不及當場攔腰撞上，2人當場噴飛倒地不起，重機也向前滑行了數公尺才停下，而黃男當時還立刻爬起身跑去查看葉男傷勢，所幸兩人均無生命危險。

事後有網友表示，黃男早在事發前，就不斷在該區間測速範圍路段內來回穿梭，才會在隧道口迴轉時不慎發生意外。

對此，警方調查後回應，台三線區間測速有2處，分別是103.2k至108k(三灣大河至獅潭段)及114.3k至123.6k(獅潭段)，而事故路段在107k處，目前不排除騎士在該路段內來回行駛，來規避速度偵測，而該路段彎道多，設置固定測速桿有一定難度，警方將加強移動式測速取締及規勸路邊追焦行為，來抑制該路段超速行為。

另外，因事故地點路面為黃網線，黃男在路口迴轉並無違規，叉路口對向路邊也有設置凸面反射鏡，提醒雙向用路人提高警覺，但卻還是發生2車碰撞憾事，相關肇事責任還需調查釐清。