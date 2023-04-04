休假爽關LINE「＠All」卻怕漏訊息！　保命1招曝光：不吵又方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自從LINE推出「@All」功能後，不少用戶抱怨，經常被迫看訊息，尤其是連假期間，更不希望被打擾；當然也有員工把該功能關掉後，心裡會毛毛的，就怕漏掉重要訊息。事實上，就有1招不僅能躲開通知轟炸，又不會漏掉訊息。

先前，時不時有網友在PTT、Dcard等論壇抱怨，LINE「@All」的功能超討厭，覺得下班或休假還要被迫看訊息，氣得將「標註提醒」關掉。而許多人也心有戚戚焉，狂喊「真的...到底在@ALL三小」、「很討厭@ALL+1，應該是說有些人很愛濫用」、「某些白X連一點小事也要@ALL」、「我老闆為了講早安也會@ALL」。

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▲用電腦版LINE將「標註」功能關閉。（圖／記者周亭瑋攝）

如果，不想一直被打擾，可以將「標註」功能關閉：

iOS設定路徑：設定→提醒→新訊息→標註提醒

Android設定路徑：設定→提醒→標註提醒

不過，有的人會擔心，將「標註」功能關閉後，可能會錯過重要訊息；這時有1招能解決，就是在電腦版上，將自己的名字、暱稱、重要事項等「設定成關鍵字」，當有空回頭檢視LINE訊息時，上面會有「反藍」的標註，這樣就能快速又方便的看到與自己有關的事情。

▲可以「設定關鍵字」，避免漏掉重要訊息。（圖／記者周亭瑋攝）

電腦版設定路徑：設定→聊天→關鍵字提醒→新增關鍵字

注意1：關鍵字最多設定20組。

注意2：手機版無法進行設定，但經電腦版設定後，手機也會同步。

當然，「@All」功能也是有不少擁護者，例如主管、群主等人，紛紛大讚「我覺得很棒啊，不然一次標全部人真的有夠累」、「一直當組長的表示這很好用」、「我蠻喜歡這功能的～處理重要事情超方便」、「當過負責人、主管、組長在群組宣達事情就知道，沒有人回、沒有人已讀的心情有多靠北」。