已讀≠有看！表妹傳教召令照片　他手機滑過被控逃兵下場出爐

▲陸軍302旅111年7月於苗栗通霄海邊動員召集。（示意圖／民眾提供，下同）



記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

一名住在苗栗老家的表妹，代收吳姓表哥的教召報到信後，用手機翻拍下照片並透過IG傳給吳男，但吳男沒有在集合時間前往指定地點報到，遭苗栗後備指揮部以涉犯妨害兵役函送，但檢察官調查後認為，吳男與表妹的IG訊息雖然顯示「已讀」，但不表示吳有確實看清楚召集令內容，無法斷定有故意不到的意圖，予不起訴處分。

根據調查，22歲吳姓男子為苗栗後備指揮部列管之後備軍人，2022年6月7日時，軍方寄送為期14天教育召集訓練的通知單，到吳男位於苗栗的老家，說明應在同年7月16日早上前往指定地點集合，但吳男平時住在台中，遂由他的表妹代收，表妹用IG拍下召集令照片、並轉傳給吳男。

但吳男於集合當天並未現身，苗栗縣後備指揮部認為吳男從IG讀取訊息後，故意不報到以逃避召集，涉犯妨害兵役罪嫌，函送苗栗地檢署進行偵辦。

吳男則表示，他有時候滑IG訊息滑太快，並沒有看到那個教育召集令，還沒有看清楚就滑掉、也是會顯示「已讀」。

檢察官認為，信件寄到吳男苗栗老家，由表妹代收並翻拍成照片傳給吳男，但一般通訊軟體顯示訊息為「已讀」，僅是「訊息接收方曾點擊進入對話內」，不代表點擊者都有對每個訊息認真看過、知悉該內容，而吳男也沒對該召集令發表回覆，無法認定是否確實「讀取」召集令，犯罪嫌疑不足，因此予不起訴處分，不得再議。