曖昧男沒回訊息！妹子驚見「LINE這串字消失」哭了　代表被封鎖

▲曖昧對象沒回訊息，原PO發現對方主頁的生日消失，判定自己被封鎖。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

熟悉的人突然不回訊息，許多人都怕自己被封鎖了！一名妹子透露，曖昧對象失聯多天，結果原PO意外發現，對方LINE主頁的生日消失了。《ETtoday新聞雲》記者也實際測試，果真封鎖後，主頁生日會消失，不過也有內行認為，送貼圖測試方法最快；還有撥打電話，「沒有顯示通話符號」代表被封鎖了。

一名女網友在Dcard以「發現LINE被封鎖的新招」為標題表示，之前爬文得知，若想知道有無被封鎖，「多半是打電話，看對方是不是秒掛，然後顯示無回應」，不過要是自己多想，對方也沒封鎖就會超尷尬。

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而原PO坦言，近日發現曖昧對象沒有回訊息，讓原PO感到忐忑不安同時，忽然發現對方主頁的生日不見了。原PO強調，對方不是一個愛改東西的人，於是靈機一動找朋友測試一番。

原PO封鎖友人後，再請友人查看原PO主頁，果真沒有顯示生日。另外，原PO直呼，在未加好友名單裡也都沒有顯示生日，於是得此證明，「不過也要那個人原本就有在主頁顯示生日」，才能用此招來判斷。

《ETtoday新聞雲》記者也實際測試，找來一位有在主頁設定生日的友人，一旦封鎖後，主頁上的生日就會立刻不見，但也如原PO所說的，前提對方有設生日才能來判斷。

文章曝光後，網友則回應「我設了生日，LINE VOOM可以設定不讓指定好友看生日和動態」、「我沒設生日」、「把對方拉進一個只有自己跟對方的群組，看成員有沒有他；如果沒有，代表你被封鎖了」、「我記得送主題可以知道」。

▲內行直言送貼圖測試最快。（圖／翻攝Dcard）



對此，有神人最推1招，送貼圖是最簡單的測試方式，選好貼圖並點了對方姓名，按確定，立刻顯示「XXX已擁有這組貼圖」，測試很多組冷門貼圖都這樣，有很高機率是被封鎖了；若沒被封鎖，在點完對方姓名後，畫面會出現「確定要送出貼圖組嗎」，再按第二次確定才會真的送出，所以不用擔心誤送的問題。

過去也有網友分享，撥出LINE通話後，若左上角「有顯示通話符號」，代表沒有被封鎖；反之，若被封鎖的話，就不會顯示通話符號，不論響再久就是不會出現。

值得注意的是，若是你封鎖別人，又把聊天室當作筆記本用途的話，而對方還留著視窗（未刪除對話紀錄），儘管處於封鎖狀態，對方依舊能看到你新增的相簿內容。

▼右圖有顯示「綠色通話符號」，代表沒有被封鎖。（圖／記者劉維榛攝）

