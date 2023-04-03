明高溫飆35℃！連假後期「4地防3公尺巨浪」　開工日轉濕涼範圍曝

▲中央氣象局預估，4日南部近山區可能有35度高溫發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

3日各地晴到多雲，只有花東地區及屏東山區有零星降雨。中央氣象局表示，4日天氣跟3日類似，白天溫暖偏熱，南部近山區可能有32到35度高溫發生的機率，不過周四、周五（6日、7日）將有鋒面通過及東北季風增強；另外，連假後期（4-5日）北海岸、東半部沿海要注意大浪，東南部、恆春東側沿海、蘭嶼、綠島有可能出現3公尺高巨浪。

氣象局預估，4日天氣跟3日類似，各地大多為晴到多雲、可以見到陽光的天氣，僅東半部及午後西半部山區有零星短暫陣雨；白天溫暖偏熱，東半部高溫25到27度，其他地區則在27到32度，南部近山區可能有32到35度高溫發生的機率，夜間清晨偏涼，各地低溫約18到21度。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局，下同）

周四、周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有短暫陣雨、降雨範圍大，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周六（8日）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

氣象局提醒，連假後期海邊或海上活動的民眾請注意，4、5日雖然天氣依然不錯，但是受到長浪影響，台灣北側和東側海面的浪高將迅速增大，4日早上開始，基隆北海岸、東北部沿海浪高將迅速增大至2公尺，5日一整天浪也都很大。

到了4日下午，東部沿海、東南部沿海、恆春半島東側沿海、蘭嶼、綠島浪開始增大，入夜後可達2公尺，5日東南部、恆春東側沿海、蘭嶼、綠島浪更大，甚至可接近3公尺。另外，馬祖海面的浪則是從4日下午開始增大，5日接近2公尺。