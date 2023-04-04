全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

▲周四變天轉雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四晚起至周五受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，南部受影響較小；下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，是否能發展為今年第一個颱風？需持續觀察。

氣象局今天（4日）清晨對嘉義縣發布「濃霧特報」，今日金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三天氣穩定，東半部有些零星降雨，西半部山區午後也有零星陣雨，東半部高溫26、27度，西半部30度以上，南部近山區可能來到33-35度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕提醒，今天到周四基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海有長浪發生機率，尤其是今天、周三這兩天。

劉沛滕說，周四、周五鋒面通過加上東北季風增強，中部以北、東半部和南部山區降雨較廣，但屬於短暫降雨，北部也轉涼，低溫來到16、17度；東北季風影響到周六，水氣減少，東半部有局部降雨，西半部山區也有些降雨，大部分轉多雲，周日回暖。

▼這幾天注意長浪。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周四鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定；周四晚起至周五受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼，南部受影響較小。

吳德榮分析，周六鋒面遠離，西半部好轉、多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨；周日、下周一各地恢復為多雲時晴，氣溫回升；最新歐美模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，是否能發展為今年第一個颱風？需持續觀察。

下周是否可能有颱風發展，劉沛滕指出，這季節在赤道附近多少有些低壓對流發展，少部分的模式訊號有做出擾動發展，不是很確定，還要再觀察。