雨帶幾乎不動！鄭明典：像台灣掛彩帶持續到下午　網狂喊「別走」

▲清明連假首日累積雨量圖。（圖／鄭明典）

記者李姿慧／台北報導

今連假首日(4月1日)，受華南雲雨區通過影響，中部以北及東部都有雨，氣象局長鄭明典表示，雨帶還沒完全通過且幾乎不動，像台灣掛了彩帶，降雨會持續到下午。網友則狂喊「千萬別走」。

中央氣象局長鄭明典今上午在臉書上公布累積雨量圖，降雨大多集中在中部以北和東部，鄭明典指出，雨帶還沒完全通過，一條雨帶幾乎不動，雨型像台灣掛了彩帶！還會持續到下午。

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網友則紛紛留言：「千萬別走，正在解渴中！」、「不要走，留下來…嘉義正在下」、「日月潭大雨中」、「掛到南部吧」、「值星帶」。

▲上午的雷達回波圖。（圖／氣象局）

根據氣象局公布今至上午7時累積雨量排行，累積雨量最多為53mm的苗栗縣松安，後續依序為52mm的苗栗縣松安、51mm的苗栗縣馬拉邦山、50.5mm的苗栗縣象鼻、50mm的苗栗縣象鼻(1)、46mm的苗栗縣國一S152K、39mm的台中市烏石坑、36mm的苗栗縣卓蘭、35mm的台中市水利署雪嶺、34mm的台中市卓蘭(2)。降雨較多地區大多集中中部和北部。

氣象局表示，今天(4月1日)華南東移出來的雲雨區增多，降雨會比昨天明顯，清晨中部以北就開始會有些降雨，白天是降雨最明顯的時段，北部及東北部有陣雨，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北地區容易出現局部較大雨勢，南部平地降雨機率則相對較低，今晚上之後雲雨區逐漸離開，各地降雨趨緩。

今天北台灣天氣較涼，早晚低溫16到18度，其他地方約19、20度，白天中部以北及宜花高溫20到24度，雨勢明顯的地方感受也稍涼，其他地區則在26到30度。