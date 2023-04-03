「阿珠！我來了」　白髮嬤車禍送醫...現實版瓊瑤劇暖炸一票人

▲阿公用溫柔又堅定的眼神看著阿嬤說「阿珠！我來了，不要怕！一切有我」，瓊瑤情節真實上演，令旁人感動又羨慕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（2）日晚間發生一起輕傷車禍，80多歲婦人買晚餐返家途中車禍送醫後，丈夫慌忙趕到醫院，不捨又溫柔的對著老婆說：「阿珠！我來了，你不要怕」，接著緊緊抱著老婆長達一分多鐘，讓正要為婦人照X光的護理師為之感動，也一直「忍到」兩人放開手後才繼續檢傷治療，這動人場面也讓現場直喊：「瓊瑤寫的原來是真的！」

昨日晚間19時42分，斗六市西平路郵局前發生一起小車禍，一名80多歲的白髮婦人買完便當返家途中車禍，受到輕傷能自行走動，因年紀較長為求謹慎，由119救護人員送往醫院詳細檢傷，搭上救護車時向救護表示，一定要帶著便當才行，在婦人堅持下，救護人員只能依從，而到了醫院不管自己傷勢，急著只想聯繫丈夫。

就在婦人正要走去做X光的時候，一位白髮老先生急匆匆地奔找婦人，更一度差點跌倒。救護人員指出，阿公一看到阿嬤孤單的背影，立刻邁開急促的步伐，一邊走著跑著一邊張開雙臂，用他帶著歲月的嗓音喊著阿嬤的名字，阿嬤倚著阿公的臂彎帶著哭腔的說「對不起，你先去吃飯、都是我的錯！」；阿公用溫柔又堅定的眼神看著阿嬤說「阿珠！我來了，不要怕！一切有我」。

接著這對80多歲的恩愛夫婦，就旁若無人的抱了一分鐘，完全無視放射科醫護要她去換衣服的要求，眼前這幕震撼了救護員，也讓X光室的醫護人員看傻了眼，直呼「 瓊瑤寫的原來是真的」。