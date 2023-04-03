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「教育部閱讀績優」新北市奪13獎項 教師個人組7人全壘打

▲五峰國中以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石。（圖／新北市教育局提供）

▲五峰國中以「攀閱五峰 創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

教育部日前公布112年推動閱讀績優學校、閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有4所學校、7位教師及2個團隊獲獎，共計獲獎13件，其中閱讀推手個人組7位教師參賽，全數獲獎。新北教育局長張明文表示，許多學校都將閱讀作為12年國教的校訂課程，讓學生從閱讀中培養自主學習的能力。

榮獲閱讀磐石獎的五峰國中，以「攀閱五峰創議天下」為題，將閱讀作為全校學習的基石，利用數位閱讀、跨域閱讀，進行SDGs議題探究，讓學生從在地關懷開始，拓展國際視野，養成樂在學習、品閱人生的素養。

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獲獎的鷺江國中推動閱讀的主軸是「i閱鷺洲 e展寰宇」，學校透過濕地走讀活動，晨讀志工進班導讀，都是從創校開始堅持20年的傳統；七年級學生鄭益侖說，濕地走讀很有趣，可以親近自然，也讓自己更了解蘆洲。

榮獲閱讀推手個人組的新埔國小老師黃姵穎，整合校內外資源，結合數位學習工具，配合適性閱讀系統，幫助學生挑選適讀書籍，並運用差異化方法與策略引導孩子閱讀，透過閱讀讓不同家庭背景的孩子得到公平的資源。

新北教育局表示，新北市將閱讀教育列為重要政策，為提供友善的閱讀空間，111年全市國中小圖書館全數完成改造，並積極培養閱讀教師，全市有278位國中小閱讀教師，更全國首創閱讀教師跨校社群，至今已運作7年，不僅提供教師共備共學的平臺，也奠定推動閱讀的基礎，未來將閱讀融入校訂課程、結合科技與雙語，讓新北市學生具備閱讀興趣與能力。
 

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關鍵字：

新北市教育局教育部推動閱讀績優學校

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