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他飛東京吃烏龍麵　看見「玉」以為免費加蛋！爽點3份結局糗大

▲▼溫泉蛋。（圖／CFP）

▲他日本旅遊吃烏龍麵，看見「玉」以為加雞蛋不用錢，當場點3分，結局悲劇了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣人非常喜愛到日本旅遊，雖然可能聽不懂、看不懂日語，但也能從漢字上猜測意思，不過要注意有一些漢字，可能與國文意思差異很大。一名網友分享，他日前跟朋友到日本旅遊，吃麵時看到日文「つ玉」以為是雞蛋，因此就與朋友各點3份「つ玉」，結局麵多到吃不完，只能放棄。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，他日前與朋友一起到東京旅遊，晚餐吃烏龍麵時看到「3つ玉」，腦中瞬間想到「玉就是雞蛋嘛，這題我會」，接著又發現「3顆雞蛋不用加價」，於是跟朋友一起各點3つ玉，直接餐點送上桌後，才發現誤會大了。

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▲▼東京吃烏龍麵！他看日文「玉」以為免費雞蛋 狂點3份崩潰了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO表示，當時都吃到撐了，碗裡的麵卻幾乎沒減少。（圖／翻攝自爆廢公社）
原PO崩潰說，當時還想說為什麼他們吃的這麼辛苦，明明左邊隔壁的男生跟右邊隔壁的女生都吃光了，到底為什麼他們的麵這麼多，肚子都吃到撐了，碗裡的麵卻感覺沒有減少，後來才知道3つ玉是3球麵的意思，讓他忍不住自嘲「抱歉我今天是失格旅人」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有網友說，「學一半，糗了」、「玉子才是雞蛋」、「這事我也做過，好在是加了一球麵」、「記得玉子才是雞蛋，例如玉子燒，玉的話好像是球，像是劍玉那種玩具」、「玉是圓球物體的單位詞，生雞蛋是卵，雞蛋烹調後的料理才用玉子，別看到玉就見獵心喜啊」。

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