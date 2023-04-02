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日本入境「排5小時」卡在這關！他出關錯過末班車　痛花2千坐小黃

▲▼日本解封首日，外國旅客擠爆機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲飛日本旅遊「入境排5小時」等到崩潰，他出關JR已休息，只好付11000日圓坐小黃到飯店。（圖／翻攝自批踢踢）

記者趙蔡州／綜合報導

日本是台灣人出國旅遊的首選，許多人也趁5天連假飛往日本賞櫻。有網友分享，有一批旅客1日從香港飛往日本，晚間6點57分抵達成田機場後，開始「無止盡的排隊辦理入境」，直到5個小時後才出關。另外也有網友分享，他入境日本也排了5小時，出關時JR已休息，只好花11000日圓（約新台幣2530元）坐計程車到飯店。

臉書粉絲團「美黛子遊日本」分享，他1日準備接待一團赴日旅客，旅客1日從香港飛往日本成田機場，飛機原訂晚間6點25分抵達，不料延誤到6點57分才降落，接著開始「無止盡的」排隊等候辦理入境，旅客直到深夜11點45分才終於出關，「客人從下飛機到上車花了將近5小時，太可怕了！」

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▲▼入境日本排5小時。（圖／翻攝自臉書）

▲網友表示，因為入境的人潮實在太多了，才導致大家排隊等候的時間變長。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「3/25羽田晚上10點落地、11點35分出關，已經很崩潰了，看到這個難以想像」、「我3/31下午4點50分著陸，也是到了10點以後才出機場，非常可怕」、「我3/23入境，就已經排了2.5小時了」、「夭壽，5小時好恐怖」。

也有網友解釋原因，「3/29晚上入境羽田，也是排了快一小時才審查過關，現場有安排很多幫忙看VJW審查，但入境的人更多，現場稍亂」、「檢疫問題不大，到了入境排隊現場，就很缺人手，動線導引不明造成混亂，我3/31下午4點50分著陸，也是到了10點以後才出機場，非常可怕的經歷」。

除了上述例子外，也有網友在批踢踢以「日本入境在塞XX」為題，表示他1日飛往日本旅遊，飛機只用了約2個小時就抵達機場，不料下機後「在機場等入境等了5個小時」，由於通關時已經是2日凌晨，JR等火車已經休息了，讓他只好花費11000日圓（約新台幣2530元）坐計程車到飯店。

根本日本讀賣新聞報導，日本政府預計在5月8日把COVID-19分類等級調降至第5級，等同季節性流感，並結束現有的邊境措施，屆時入境日本的旅客將不必再出示疫苗接種證明。日本厚生勞動省表示，COVID-19分類調降後，仍有必要在邊境監視傳染病，未來會對入境時出現發燒、咳嗽等症狀的旅客，以自願進行檢測的方向進行。

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