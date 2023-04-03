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國道「12條地雷壅塞路段」出爐！國5北向連塞14小時　車程增7倍

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道車潮較多，部分路段壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是清明連假第三天，交通部高公局預判重點壅塞路段共12條，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發。其中國5北向自10時連塞到24時，行車時間為平日7倍。

高公局表示，預估今日國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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高公局預判今日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統及西向仁武-左營端等，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發。

今日國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

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