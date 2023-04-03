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男子國1匝道口下跪　辛酸舉牌求救「媽媽住院請幫忙」　

▲▼林口男交流道下跪　辛酸舉牌求救「媽媽住院請幫忙」。（圖／翻攝自臉書社團／林口大家庭）

▲男子在匝道口下跪，並高舉保麗龍板求救「媽媽住院請幫忙」。（圖／翻攝自臉書社團／林口大家庭）

記者柯沛辰／綜合報導

國道1號林口區南下匝道口出現辛酸的一幕，一名男子跪在車來車往的大馬路，兩手高舉標語「媽媽住院請幫忙」，引發在地人關注。不過，警察到場關切，詢問是否需要協助，卻被男子拒絕，只能轉介公所社會科處理。

原PO在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」貼出照片，從中可見，一名男子跪在林口南下交流道的斑馬線旁，並高舉保麗龍板「媽媽住院請幫忙」，似乎在尋求好心人援助，引發往來人車側目，也讓他不禁想問「請問有人知道狀況嗎？」

當地網友看完後紛紛留言，「大概半個月前就有看到他了」、「去幫建設公司舉至少還有日薪」、「遠水救不了近火，應該有他的無奈吧」、「下雨天跪在路邊，心裡一定是很著急的」、「若屬實，我個人很想幫忙，相信很多人都願意幫忙」，還有人標記國民黨新北市議員蔡淑君。

蔡淑君得知後，立即請相關單位了解，但男子見警方到場關切，隨即表示要離開，婉拒警方協助。男子聲稱，母親長期有慢性病史，他從事殯葬業工作不穩定，所以才舉牌求助。

蔡淑君證實，楊姓男子33歲，住在桃園市龜山區，但戶籍地跟現住地都在中壢，目前林口區公所已轉桃園市社會局，通知居住地中壢家庭服務中心就近關心了解。

不過，鄰居表示，男子已經3年沒回家，也不是低收入戶，從沒聽過媽媽生病。社會局也回應，男子無申請補助的記錄，也非中低受入戶，目前正在積極聯繫當事人，以釐清是否需要協助。

▼蔡淑君第一時間通報社會安全網。（圖／翻攝自臉書社團／林口大家庭）

▲▼林口男交流道下跪　辛酸舉牌求救「媽媽住院請幫忙」。（圖／翻攝自臉書社團／林口大家庭）

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