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國5湧車潮！上午「地雷壅塞路段」出爐　高公局公布避塞時間

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道車多部分路段壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日(4/3)為清明節連續假期第3日，目前國道五號雙向車多，局部路段車速低於40公里，另汐止端－內湖「紫爆」車速不到20公里。交通部高公局表示，今日上午重點壅塞路段為國1圓山-大華系統及國5北向宜蘭-坪林。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為11.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北入匝道及南投服務區便道、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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預判今日上午重點壅塞路段為國1圓山-大華系統及國5北向宜蘭-坪林；建議西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

公路總局表示，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線臺中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲），主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋)。觀光景點易壅塞路段（北部台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段）。

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

▲▼4/3國道交通路況及疏導措施。（圖／高公局）

▲4/3國道交通路況預報。（圖／高公局）

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