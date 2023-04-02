清明連假親子遊三峽　新北茶行聯手推限定優惠

▲日盛茶行推持茶鄉觀光護照送茶包、指定商品（碧螺春和蜜香紅茶）9折優惠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明連假親子遊，新北市政府農業局推薦到有「臺灣綠茶的故鄉」，走訪三峽茶區特色景點，4月10日前在地5家茶行推出期間限定好茶優惠，一起來品嚐新鮮春茶及體驗三峽茶產業之美。

農業局表示，三峽茶樹種植面積約180公頃，主要分布從橫溪至大豹溪流域之中低海拔山區，自清朝來自中國的移民開始墾殖，已有200餘年歷史，清末至日治時期更大量出口特色茶至全球茶飲市場，締造茶金盛況。

因應戰後，來台軍民的飲茶習慣，開始作綠茶，而特色茶碧螺春為綠茶的一種，乾茶外觀新鮮碧綠，芽尖白毫顯著，形狀細緊捲曲似螺旋，自每年春分至清明節前採摘一心二葉嫩芽，故命名為碧螺春，或「明前茶（取清明節前之意）」，清明連假正是碧螺春風味最棒的賞味時節。

▲另外還有「青柑綠奶」特色茶品，5月20日前於山海咖啡、錸寮咖啡等10家商家期間限定販售。

農業局說，三峽在地5家茶行聯手推出4月10日前來店打卡、分享按讚即送好禮：天芳茶行推出送茶包，部分商品享有9折優惠；祥興茶行推出9折優惠，滿額2000元加贈送小禮物；統一茶行推出牛軋糖等商品9折優惠；大埔製茶廠送精美小禮物。

另外，日盛茶行推持茶鄉觀光護照送茶包、指定商品（碧螺春和蜜香紅茶）9折優惠外，還有「青柑綠奶」特色茶品，5月20日前於山海咖啡、錸寮咖啡等10家商家期間限定販售，連假期間一探三峽特色景點，至茶行與茶師交流互動泡茶秘訣、製茶秘辛。

農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新，並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展，活絡地方經濟，符合永續發展目標；更多活動及優惠詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。