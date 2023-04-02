畫休準備出國玩！今年還有5次連假　最強請假攻略「請3天爽休9天」

▲許多民眾會趁著連假出國玩。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

此次清明連假長達5天，加上天氣放晴，各地湧入出遊、返鄉人潮，就連機場也有許多等著出國的民眾。不過如果因為個人行程，錯過此次連假的話不要擔心，因為今年還剩下5大連假，如果把握請假攻略，最爽能直接連放9天，直逼春節連假。

2023年還剩下勞動節、端午節、中秋節、雙十國慶，以及2024跨年元旦等5大連假，最長的是端午節和雙十節，共有4天假期。但如果請假時機選對了，國慶假期還能一連狂放9天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年的請假攻略。（圖／記者曾筠淇製）

勞動節（勞工限定）：4/29（六）至5/1（一），共3天。

端午節：6/22（四）至6/25（日），共4天。

►請假攻略：請3天休8天，請6/19至6/21，可從6/18休至6/25。

中秋節：9/29（五）至10/1（日），共3天。

►請假攻略：請4天休8天，請9/25至9/28，可從9/24休到10/1。

雙十國慶：10/7（六）至10/10（二），共4天。

►請假攻略：請3天休9天，請10/11至10/13，可從10/7休到10/15。

2024跨年：12/30（六）至1/1（一），共3天。

不過也要留意，今年的補班日雖然已經過了一大半，但還有6/17和9/23需要補班補課。