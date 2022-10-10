屏縣警局長國慶連假視導東港交通　勉警全力疏導車流

▲屏東縣警局長劉印宮慰勉東港員警執勤辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國慶3天連假期，往來台東、墾丁、小琉球、大鵬灣等地旅遊及華僑市場消費採購魚貨等返鄉民眾增多，屏東縣政府警察局局長劉印宮為體恤警察同仁連假期間犧牲與家人相處時間，不眠不休維護交通及治安，10日前往東港警分局慰勞辛苦執勤的員警，讓同仁備感窩心。

縣警局長劉印宮今天一大早即前往東港分局慰問同仁辛勞，並頒發連假交通疏導慰問金，隨後前往南州交流道及臺1線勝利路口視察北返車流，除了解及指導警力部署外，並攜帶運動飲料慰勉在大太陽底下辛苦的交通疏導同仁，局長特別叮囑同仁天氣炎熱，要注意防暑，且人車眾多執勤時更須注意自身安全，讓執勤的同仁感到特別貼心。

東港警分局特別感謝局長連假中撥冗慰問打氣，讓同仁備感窩心並提升工作士氣，也提醒遊客要隨時收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，即時因應調整行程。

東港警方除事前縝密規劃交通疏導工作外，遇交通要道突發交通事故，亦會機動、迅速派遣警力疏處，以避免往來車流受阻，並叮嚀用路人，連假期間路上車流量大增，切勿疲勞駕駛，隨時注意車前動態，遵守道安規則，醉不上道，平安才是回家唯一的道路。