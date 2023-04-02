　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵今年發生8起集電弓異常事件。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵近日發生多起列車集電弓異常降弓事件，台灣高鐵公司說明，原廠將於四月中旬前提出監測計畫，另將進行全車隊列車的特檢，預計五月底完成。

台灣高鐵表示，609車次今上午8點18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓。為確保營運安全，啟動路線告警。除609車次外，另有2台行經該區域營運列車（205、606車次）一度暫時停車，經確認路線安全無虞後，609車次已於8點41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵今年以來共發生8起集電弓異常事件，皆為列車集電弓安全保護機制作動所致。高鐵公司表示，已成立專案小組，針對相關各系統介面及環境進行調查，並已提供相關資料委由日本原廠技術支援，透過雙方共同合作，深入調查根本原因。

高鐵公司指出，根據雙方討論，原廠將於四月中旬前提出監測計畫，由台灣高鐵公司據以進行監控、調查造成自動降弓的真因；另日前已依原廠建議，進行全車隊列車的特檢，預計五月底完成。

針對高鐵列車安全保護機制作動，為確保營運安全必須完成相關SOP程序，始能恢復正常復運轉，導致部分班次略有延誤，造成旅客不便，台灣高鐵公司誠摯致歉。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
上萬人擠爆！吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了
抽4.6萬紅包！　這檔開工日公開申購
清晰照被出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲：一定把妳揪出來
樂天也發6000！　21家銀行入帳
Energy爆「世紀合體五月天」！　書偉、牛奶一句話暴動
快訊／日本大鬆綁！　「這天起」終止所有檢疫措施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

清晰照被朋友出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲了：我一定把妳揪出來

獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

他想色色都傳「1表情符號」！　一票妹子嚇傻：以後不敢亂用了

火燒車害國道回堵！午後「3地雷路段」出爐　高公局曝避塞時段

飯店「賣太便宜」突被取消！旅客自救辦法曝：可索賠3倍房價

連假飛日本「入境等5小時」　末班車開走了！一票人躺機場地板過夜

快訊／「黑市猖獗」報價也沒用！　蛋價委員會：本周價格維持不變

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

連假首日車流爆大量！　國1彰化段「大雨又塞車」

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

清晰照被朋友出賣！「輔大陳若儀」氣炸嗆聲了：我一定把妳揪出來

獨／六福村「死了才認」　枉死狒狒遭爆：根本沒結紮

他想色色都傳「1表情符號」！　一票妹子嚇傻：以後不敢亂用了

火燒車害國道回堵！午後「3地雷路段」出爐　高公局曝避塞時段

飯店「賣太便宜」突被取消！旅客自救辦法曝：可索賠3倍房價

連假飛日本「入境等5小時」　末班車開走了！一票人躺機場地板過夜

快訊／「黑市猖獗」報價也沒用！　蛋價委員會：本周價格維持不變

2023東浪嘉年華feat.尬電　首日逾5千人熱情搖擺

連假上萬人擠爆！小琉球吃早餐人龍長達100公尺　居民：嚇到我了

腳踏車可以騎在快車道？「路口這一幕」駕駛人戰翻　答案揭曉

彭政閔親揭等比樂高笑球衣最像　主持人指這裡最傳神

首爾市區罕見「山林火災」燒到山頂　民眾嚇PO網！出動580名消防員

開工日抽4.6萬紅包！奇鋐4／6開放申購　承銷價95元

高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

草屯無照婦失控二連撞！路人驚逃…書店喊慘重「損失至少50萬」

板橋大觀段都更將蓋224戶大樓　當地老屋拼重建改變老舊印象

約正妹同事看電影「熊抱捏屁股」　前中捷員工判拘50天

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

高雄傳說「陳財佑」近照曝！在地人一眼認出

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

「吞精」養顏美容？　醫：別再被男友騙了

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

記得看郵局戶頭！6千元今9點起陸續入帳　「404萬人領紅包」

女遇網購詐騙5萬元：政大畢又如何

連假飛日本！入境等5小時　一票人機場過夜

醫生警告連假做這件事「對腎臟6重傷害」

貨車無視3母女過馬路　正義哥吼逼剎車

更多熱門

相關新聞

即／高雄輕軌電力設備異常！鼓山到愛河之心停駛5hrs

即／高雄輕軌電力設備異常！鼓山到愛河之心停駛5hrs

高捷公司表示，31日上午約6:30高雄輕軌於C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間下行軌旁，發現軌旁電力設備有異常，立即派維修人員前往檢視，目前區域性斷電進行檢修，設備異常原因尚在查修當中。

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日國道車潮「直逼歷史天量」

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日國道車潮「直逼歷史天量」

高鐵勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

高鐵勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

車廂內視訊1小時！連交長也崩潰哀喊「很吵」　勸導不聽可拒載

車廂內視訊1小時！連交長也崩潰哀喊「很吵」　勸導不聽可拒載

車廂視訊、LINE響不停惹怨　雙鐵研議寧靜作法「不聽勸阻可拒載」

車廂視訊、LINE響不停惹怨　雙鐵研議寧靜作法「不聽勸阻可拒載」

關鍵字：

高鐵

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

全台有雨！　下波變天時間曝

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

三陽逆轉奪冠　光陽推8款新車大反擊

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面