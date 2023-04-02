高鐵4個月8起「集電弓異常事件」　月中提監測計畫！下月完成特檢

▲高鐵今年發生8起集電弓異常事件。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵近日發生多起列車集電弓異常降弓事件，台灣高鐵公司說明，原廠將於四月中旬前提出監測計畫，另將進行全車隊列車的特檢，預計五月底完成。

台灣高鐵表示，609車次今上午8點18分行經桃園-新竹路段時，出現列車集電弓異常降弓。為確保營運安全，啟動路線告警。除609車次外，另有2台行經該區域營運列車（205、606車次）一度暫時停車，經確認路線安全無虞後，609車次已於8點41分重新啟動發車，全線恢復正常運轉。

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高鐵今年以來共發生8起集電弓異常事件，皆為列車集電弓安全保護機制作動所致。高鐵公司表示，已成立專案小組，針對相關各系統介面及環境進行調查，並已提供相關資料委由日本原廠技術支援，透過雙方共同合作，深入調查根本原因。

高鐵公司指出，根據雙方討論，原廠將於四月中旬前提出監測計畫，由台灣高鐵公司據以進行監控、調查造成自動降弓的真因；另日前已依原廠建議，進行全車隊列車的特檢，預計五月底完成。

針對高鐵列車安全保護機制作動，為確保營運安全必須完成相關SOP程序，始能恢復正常復運轉，導致部分班次略有延誤，造成旅客不便，台灣高鐵公司誠摯致歉。