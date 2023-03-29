　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商淪「領貨店」！店長求顧客多消費：老闆已吃土3個月

▲▼ 超商,包裹,取貨,貨架（圖／記者劉維榛攝）

▲超商服務多元，尤其「超商取貨」的服務十分便利。（示意圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣超商服務多元，尤其是網購時能「超商取貨」的功能，造福不少民眾。不過，近日有網友拍下某間OK超商店長的「溫情喊話告示牌」，指「老闆已吃土3個月」，希望大家取貨之餘，能順手買個水、零食。貼文曝光後，有網友表示「完全能理解，包裹對於超商而言，真的只是做服務」，也有人指出OK超商的缺點。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張OK超商告示牌，只見紅色字寫道「老闆已吃土三個月，在享受無償代收服務的同時，還請顧客們多多消費」；藍色字體則寫著「口渴了帶瓶飲料，嘴饞了買個零食，肚子餓了帶個泡麵鮮食，讓辛苦為您進貨整理包裹的店員，能夠有個基本的營運收入」、「做包裹超商，基本上和做公益事業沒兩樣，包裹、帳單、煙酒單件的收入0.5-3元，請個工讀生的薪資都還不夠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲OK超商店長無奈「已經吃土3個月」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

▲OK超商店長無奈「已經吃土3個月」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

原PO表示，雖然「店長覺得無奈，可是你開店前應該知道OK現在就是蝦皮領貨店啊」，看了OK超商總經理的新聞，會發現OK目前從蝦皮收的運費都是總公司在賺，加盟主沒賺頭。「原本可能設想大家領貨順便買個水也好，結果大家只領貨不買東西，難怪加盟主哀嚎」。

貼文一出網友表示，「包裹對於超商而言，真的只是做服務的」、「都寫那麼明了，如果確實有享受到服務捧個場不為過啦」、「真的辛苦了」、「我會買一下」、「OK的飲料滿多優惠的，領貨都會買一些」。

不過也有人指出OK超商的一些缺點，「包裹對於超商而言，真的只是做服務的」、「沒辦法超商就是OK運費最便宜」、「看過台東OK直接嚇傻，變成蝦皮OK店」、「但Ok真的不好買」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊正式宣布參選總統
北市「最畸形待轉區」塗銷！　13路口未來也免強制待轉
快訊／徐凱希認愛富二代男友　恢單9個月熱戀：到了適婚年紀
快訊／「本來拒交保1千萬！」　顏寬恒發聲明回應
馬英九受訪哽咽　表情沉痛一度說不出話
南韓宣布台灣等22國旅客　免申請K-ETA入境
快訊／陳庭妮爸爸被關了！　解送進看守所
霸凌幫「最沒禮貌婚禮穿搭」！　河度領見3暗示嘆：早該發現
大潤發開賣3款進口蛋　明起可供貨全台
誰授權開槍打狒狒？關鍵4人到案　總指揮喊冤：不知有獵槍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

今晚鋒面通過又迎雨彈！清明連假「濕→乾→濕」變天時程曝

東非狒狒今解剖「人類法醫」共同參與　死亡報告最快10天出爐

首創新賽制／世新大學第一屆新聞技能競賽強勢來襲

準備搶票！高鐵51勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

這年的10月只有21天！　「為何有10天離奇消失」答案揭曉

運將隔10分鐘「跑下車2次」　實情曝光！一票人爆心疼

超商淪「領貨店」！店長求顧客多消費：老闆已吃土3個月

弱勢青年沒智慧手機怎麼領「成年禮金」？文化部將提出配套

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

今晚鋒面通過又迎雨彈！清明連假「濕→乾→濕」變天時程曝

東非狒狒今解剖「人類法醫」共同參與　死亡報告最快10天出爐

首創新賽制／世新大學第一屆新聞技能競賽強勢來襲

準備搶票！高鐵51勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

這年的10月只有21天！　「為何有10天離奇消失」答案揭曉

運將隔10分鐘「跑下車2次」　實情曝光！一票人爆心疼

超商淪「領貨店」！店長求顧客多消費：老闆已吃土3個月

弱勢青年沒智慧手機怎麼領「成年禮金」？文化部將提出配套

義男嬰出生20天遭「強制割禮」！失血過多亡　2密醫被逮

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

逾千萬人等ATM、郵局領6000　財政部研擬分流措施

醬燒牛肉、春川起士辣炒雞都有！　韓國超夯「國民漢堡」登台了

金在煥開全麥「比音源更好聽」！　少了監聽耳機仍發揮穩定唱功

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊參選2024主張兩岸和平統一

前員工開戰汪小菲：要爆張穎穎的事！　張蘭怒揭「2年雙面惡行」反擊

快訊／夫妻遭搜索諭令1500萬交保　顏寬恒拒絕僵持1hr勉強同意

保加利亞接獲炸彈威脅　全境數十間學校關閉停課

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

生活熱門新聞

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」

平價雞蛋全聯家樂福今開賣！1顆6.6元

外國妹來台遇車禍！被醫藥費嚇到　爸媽喊活該

下波「全台中獎」　連假雨最多時間曝

更多熱門

相關新聞

「大換小」控制成本　名素食店騰出南港最貴店面

「大換小」控制成本　名素食店騰出南港最貴店面

知名素食店撤出後山埤站店面，原址月開48萬元招租，成為南港目前最貴的待租1樓店面。專家表示，即使當前店面市場明顯回溫，但「大換小」控制店租成本的趨勢仍在，就連補習街的「超商王」也棄守原址，轉租到對面更小的店面。

全台首間「LINE FRIENDS主題超商」

全台首間「LINE FRIENDS主題超商」

超商「5大咖啡飲品優惠」來了！

超商「5大咖啡飲品優惠」來了！

花1.5小時撿菸蒂！他彎腰600次成果超驚人

花1.5小時撿菸蒂！他彎腰600次成果超驚人

超商「8款酒香鮮食」來了！

超商「8款酒香鮮食」來了！

關鍵字：

爆廢公社二館OK超商取貨領貨超商

讀者迴響

熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

母獅遭鬣狗群追殺掏肛　結局大逆轉

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面