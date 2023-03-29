超商淪「領貨店」！店長求顧客多消費：老闆已吃土3個月





▲超商服務多元，尤其「超商取貨」的服務十分便利。（示意圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣超商服務多元，尤其是網購時能「超商取貨」的功能，造福不少民眾。不過，近日有網友拍下某間OK超商店長的「溫情喊話告示牌」，指「老闆已吃土3個月」，希望大家取貨之餘，能順手買個水、零食。貼文曝光後，有網友表示「完全能理解，包裹對於超商而言，真的只是做服務」，也有人指出OK超商的缺點。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張OK超商告示牌，只見紅色字寫道「老闆已吃土三個月，在享受無償代收服務的同時，還請顧客們多多消費」；藍色字體則寫著「口渴了帶瓶飲料，嘴饞了買個零食，肚子餓了帶個泡麵鮮食，讓辛苦為您進貨整理包裹的店員，能夠有個基本的營運收入」、「做包裹超商，基本上和做公益事業沒兩樣，包裹、帳單、煙酒單件的收入0.5-3元，請個工讀生的薪資都還不夠」。

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▲OK超商店長無奈「已經吃土3個月」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

原PO表示，雖然「店長覺得無奈，可是你開店前應該知道OK現在就是蝦皮領貨店啊」，看了OK超商總經理的新聞，會發現OK目前從蝦皮收的運費都是總公司在賺，加盟主沒賺頭。「原本可能設想大家領貨順便買個水也好，結果大家只領貨不買東西，難怪加盟主哀嚎」。

貼文一出網友表示，「包裹對於超商而言，真的只是做服務的」、「都寫那麼明了，如果確實有享受到服務捧個場不為過啦」、「真的辛苦了」、「我會買一下」、「OK的飲料滿多優惠的，領貨都會買一些」。

不過也有人指出OK超商的一些缺點，「包裹對於超商而言，真的只是做服務的」、「沒辦法超商就是OK運費最便宜」、「看過台東OK直接嚇傻，變成蝦皮OK店」、「但Ok真的不好買」。

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