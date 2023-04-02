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連假飛日本「入境等5小時」　末班車開走了！一票人躺機場地板過夜

▲▼清明連假首日桃園機場旅客破10.3萬人，打破春節紀錄。（圖／桃機）

▲清明連假首日（4月1日）桃園機場旅客破10.3萬人，打破春節紀錄。（圖／桃機）

記者曾筠淇／綜合報導

這次連假放了5天，不少人都有安排出國行程，其中日本就很受歡迎。不過正因大家瘋出國，就有網友不禁無奈表示，日本入境到底在塞什麼？他在機場等了5小時！無獨有偶，還有網友直呼，等入境等到末班車都開走了，只好躺在機場冰冷的地板上過夜。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「X！日本入境在塞X小」為題發文，提到飛機只飛了1個小時多，但他卻在機場等入境等5個小時，由於JR已經休息了，所以他最後只好花1萬1000日幣（約新台幣2515元）搭計程車到飯店。

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也有網友在PTT的Japan_Travel板上，以「4/1成田機場入境非常恐怖」為題發文表示，他在日本時間晚上6時許從成田機場第二航廈入境，結果等入境等了5個小時，快12時才過海關。由於已經深夜，所以末班車也開走了，他只好在機場過夜，有人也躺在冰冷的地板嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「躺在你隔壁+1」、「我睡機場+1，排5個小時好厭世」、「+1，整個排爛」、「比塞在國道還慘」、「5小時真的太扯了」、「還好我下午到只排3小時」、「有人可以預測一下4/5收假還是會一樣這麼慘嗎」、「要不是4/2的文，還以為愚人節活動」、「日本入境最痛苦了，每次都是塞」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友討論。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

還有網友回應，「3月底、4月初就櫻花季啊」、「連假去就是有這個問題，平常沒辦法請假就只能幫QQ了」、「這時段去日本，活該」、「我都挑非假期時間去」、「黃金周，一定會難玩到爆」、「去強碰日本大節日」、「連假擠著去日本活該啊」、「連假加上櫻花季」。

另有網友則分享省時的方式，「松山至羽田才是王道，貴一點省超多時間」、「前幾天沖繩入境花不到10分鐘，包含被搜身的時間，再轉機到羽田無痛飛東京」、「我都先飛福岡再搭新幹線到東京」、「不要從主機場入關啊，像仙台就不錯」、「北海道15分鐘內解決，舒服」。

但是也有網友在PTT的Japan_Travel板上，以「羽田晚上的入境人潮很恐怖」為題發文，提到羽田機場也是滿滿的人，若走一般入境通道，最好要有搭不上電車的準備，近日因櫻花季訪日的外國人真的非常多。

桃園機場公司昨（1）日表示，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今（2023）年清明連假疏運期間（3月31日至4月6日），出入境高峰將落在清明連假首尾兩日（4月1日、4月5日）。此外，1日出入境、轉機過境等旅客共有10.3萬人，其中出國有5.1萬人，刷新春節紀錄，也創下疫情後新高紀錄。

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