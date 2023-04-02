酒駕夫載妻返家肇事　車主是老婆...挨罰3萬吊照3個月！

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子酒駕開車載妻返家，途經屏東縣車城路段發生車禍，警方獲報酒測，酒測值0.16毫克，依法送辦，警方並對車主、江婦開罰3萬元、扣照3個月；她以未聞到先生身上酒味提出訴訟，主張撤銷罰單；屏東地院理認為江婦為車主，且知先生前一晚有喝酒，未阻止其酒駕，被依法開罰，並無不當，將訴訟駁回。

林姓男子2021年3月20日開車載太太南下恆春旅遊，住在民宿，當晚喝了威士忌，21日中午退房後開車返家，途經車城鄉中正路與福興路與陳姓男子駕駛車輛發生交通事故。

恆春警方獲報到場處理，對駕駛進行酒測，江男酒測值0.16毫克，屬酒駕肇事行為，車上的江婦是車主，警方認她明失先生喝酒未阻止他酒駕，依違反「道路交通管理處罰條例」對她開罰3萬元，並吊扣汽車牌照3個月。

她不服提出訴訟；指先生前一晚雖喝酒，但至中午駕車北返前，已聞不到酒味，才會讓他開車並搭乘，否則絕不會讓丈夫開車，她被罰得很冤枉，遂提起行政訴訟主張撤銷該處分。

法官審理認為，江婦如有不確定酒意是否已退，自應設法確認她先生酒測值已達標準後(例如自備酒測器等)，方可容認其使用系爭車輛，除為保障一般用路人之安全外，亦係保障原告自身權益，江婦未能確認其情即冒然同意酒測值未退先生開車上路，無從主張免罰，駁回其訴訟。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。