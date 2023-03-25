新北幸福經濟好暖心！愛幸福市集加碼優惠抽真鑽　一站式婚禮採購真便利　

▲新莊宏匯廣場連續2天在11樓推出「新北愛幸福市集-結婚購物節」，由新北市政府經發局長何怡明（右5）、中華民國全國商業總會高志榮副總會長（左5）等人一同為活動剪綵開幕。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／台北報導

春暖花開的季節，正是拍婚紗的好時機，新北幸福經濟活動一波波，繼府中廣場「彩色情人節」活動後，今（25）日起連續2天在新莊宏匯廣場11樓推出「新北愛幸福市集-結婚購物節」，集結婚紗、攝影、珠寶、飯店及糕餅業，滿足準新人一站式婚禮採購需求，首日現場人潮不斷，有不少情侶早就預約完成相約來現場採購婚禮需求。

經發局何怡明表示「新北的經濟政策很簡單，就在大家的手掌裡，手掌中有智慧線，代表未來新北的產業朝著科技發展，也有生命線，也會強調ESG、綠能等方向發展，最重要的愛情線、婚姻線，就是我們現在舉辦的新北愛幸福市集，去年受到疫情影響，整體結婚人數下降，首度舉辦愛幸福市集活動，吸引超過1600人參與，成功媒合200對新人現場下訂，今年趁勝追擊再度攜手業者舉辦新北愛幸福市集加碼送更多好禮」，締造幸福產業的商機。

「新北愛幸福市集-結婚購物節」現場消費滿5000元就可以參加抽獎，有機會抽中真鑽，共有2名名額，憑宏匯廣場消費不限金額發票，都可折抵婚紗攝影500元，此外，市集也提供婚紗攝影服務，還有花式棉花糖互動式製作，讓民眾免費體驗領取，網路報名成功，每天前150名報到民眾可獲得愛幸福見面禮-粉紅幸福環保小提袋」，每預約時段年20名報到民眾可獲得超過500元的經典旅行組或洗護旅行組，提供準備結婚的新人一站式採購，還有機會享優惠！

疫情後準備結婚的新人越來越多，結婚購物節是幸福產業鏈的火車頭，中華民國全國商業總會高志榮副總會長表示：「台灣婚紗攝影產業成熟，攝影技術佳、自然美景豐富，吸引許多海外新人來台拍婚紗，統計一整年從港澳新馬等地來台拍攝婚紗的人數達2萬對，未來期望在更多的資源加入，可以吸引這些海外情侶也來台灣舉辦海外婚禮，提振國內觀光產業」，這次新北愛幸福市集，結合新北商圈還有糕餅公會一起合作，攜手為百億產值的結婚產業鏈發展共同努力！

經發局補充，今年邀請婚紗、糕餅、珠寶及西服業者參加，包括二手禮服義賣、亞太麗緻精品婚紗、JUDY茱蒂文創婚禮、凱瑟琳等婚紗公司，以及麋鹿小姐婚禮佈置、媽咪里啦等婚禮週邊，現場阿基師領軍福容大飯店開賣結合家宴、3天2夜套房住宿、婚紗拍攝、禮服、婚宴等全包式服務，展場中的人員很熱情的提供新人各式優惠選擇，掃描QRcode還有喜餅試吃機會，也全面保障消費權益，成功擔任幸福推手的角色！