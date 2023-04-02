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愚人節被告白！學長突改口「其實是打賭」　妹子1句回擊超解氣

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO接受告白，學長卻說只是開玩笑。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人因為擔心告白被拒絕，會選擇在愚人節當天把「我喜歡你」說出口，為自己留退路。不過就有一名女網友發文表示，喜歡很久的學長在愚人節當天向她告白，但當她開心接受後，對方卻說只是開玩笑，這種玩笑真的不能亂開！貼文曝光後，底下一票網友也罵翻。

女網友昨（1）日在Dcard上，以「在愚人節開告白玩笑的人都可以去（鼠）」為題發文，提到喜歡很久的學長向她告白，說自己是認真的、沒在開玩笑。聞言，她很開心的說，自己也喜歡對方很久了，所以要在一起嗎？

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豈料，學長這時卻說自己是跟朋友打賭，看在愚人節告白，原PO會不會答應。學長道歉後，原PO也反應很快的回應，她會答應只是因為清明節被鬼附身而已。事後，原PO不禁感到丟臉，並直呼這種玩笑真的不能亂開！她真想讓學長知道這種行為很惡劣。

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲有些人會選在愚人節當天告白。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下一票網友留言表示，「最討厭這種」、「會開這種玩笑的不要也好」、「我之前也遇過，真的超爛，還好我沒喜歡他」、「通常都是看到被拒絕才說愚人節快樂，第一次看到都被接受還講的，沒想到真的有人會對不喜歡的人這樣，有點糟」。也有網友推測，「會不會學長知道你喜歡他，所以故意告白只想耍你？趕快下船吧」。

另也有網友回應，「只有我覺得原PO反應很快，雖然心裡知道被騙了，但氣勢沒有輸嗎？震驚1秒立馬回擊」、「你回應也很厲害（筆記」、「爛欸這學長！不過原PO反應快，回得很不錯」、「你回得超好欸！好有氣勢，好厲害」、「原PO的回答好讚，愚人節開這種玩笑真的很X北，祝他以後都被愚人節玩弄」。

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