她拍太多TikTok遭解雇　曾爆料「在Meta上班很閒」爽領500萬年薪

▲美國33歲女子在TikTok揭露，過去在Meta上班時幾乎沒做什麼就有高薪可拿，結果她最後被解雇也是因為TikTok。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

美國33歲女子麥蒂（Maddie Macho）在TikTok上揭露，她過去擔任Meta人資部招聘人員期間，年薪高達19萬美元（約新台幣576萬元），工作卻非常輕鬆，「幾乎沒在做什麼事」。 她最近受訪時爆料，自己當初會被解雇也是因為Meta的人資部門，認為她的TikTok影片內容與公司利益有所衝突。

根據美媒商業內幕（Insider）報導，麥蒂2021年9月開始在Meta擔任招聘人員，年薪達19萬美元，比原本她在微軟時還多了6萬美元。她說，入職訓練非常棒，但真正進入工作團隊後事情開始變得一團亂，每個同事都是新來的，連主管也是，「沒人知道他們在幹嘛，大家都很困惑，沒有任何指引」。

麥蒂負責招募Android開發人員，但當時Meta沒有那麼多人力需求，「所以我們都在接觸相同的人，上班時間幾乎被培訓課程和會議填滿，一周目標只要接觸50人，而在微軟則是500到1000人，我們團隊有時候根本沒做什麼事。」她要求更換單位，但人資部卻說至少1年內不能變更，她擔心沒招到人會拿不到獎金，但一名同事語帶安慰地說他們已經兩年沒招到人了，還是能拿到獎金。

遠距工作的麥蒂決定來拍TikTok，內容是關於Meta優渥待遇的影片，結果影片迅速竄紅，很多內部員工也傳訊息給她，表示他們看過這段影片並給予正面回饋，因為那段影片中麥蒂對公司有很高的評價。於是麥蒂決定再拍一則和Meta有關的影片，這次談的是招募人才相關計畫，結果主管通知她，人資部要求撤下影片。

麥蒂後來不再公開分享Meta的事，但影片主題仍圍繞著履歷技巧、其他企業招募、如何談薪資等，結果又引起人資注意，2022年1月份她的TikTok影片再次被提出問題，這次麥蒂決定提離職，結果隔周她就被以影片與公司利益衝突為由遭解雇，在那年2月離開Meta。由於個人TikTok頻道發展迅速，麥蒂4月就決定創業，為客戶提供職涯諮詢服務，現在更帶領著7人團隊一起工作。