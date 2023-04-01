捐款湧入！川普背刑事指控成「搖錢樹」　24小時募資1.2億

▲ 川普因封口費風波被起訴，反而成為吸金大法。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普力拚重返白宮之際，因涉嫌於2016年大選前向A片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費掩蓋婚外情，面臨刑事指控，創下歷屆總統首例，但顯然他正將口中的「政治迫害」當成搖錢樹，被起訴不到一天內已經募得逾400萬美元（約新台幣1.2億元）捐款。

《新聞周刊》披露，曼哈頓大陪審團3月30日投票決定起訴川普以後，他的2024總統大選競選團隊就發出一系列內容與此有關的募款郵件，信中稱曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）是民主黨大金主「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）花錢安插，國家進入黑暗期，而川普完全無辜。

其中一封信寫道，「這場政治迫害將對拜登帶來嚴重反效果」，指控拜登是起訴川普的幕後黑手；川普本人的聲明也將自己描繪成迫害和選舉干預的受害者。

這招顯然效果驚人，因為川普團隊聲明宣布，「白艾榮對總統前所未有的政治迫害、公然干涉2024年大選及針對共和黨領先候選人過後，川普總統在24小時內募集逾400萬美元」，且逾25%來自首次捐款的民眾。

聲明提到，「基層捐款激增的程度令人難以置信，證明美國民眾認為，起訴川普總統代表索羅斯資助的檢察官無恥地將我們的司法體系當成武器。」