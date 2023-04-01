女兒揪團家中研究COSPLAY拍照技巧　他摸走相機網拍下場出爐

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局忠孝西路派出所在日前接獲報案，有民眾的女兒找朋友來家中研究COSPLAY（角色扮演）拍照技巧，結果家中的相機竟然不翼而飛，透過網友建議上中古相機買賣網站，結果竟然發現失竊相機正在被拍賣。

▲女兒找同好返家研究COSPLAY拍照技巧，同好竟然直接偷走相機變賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，1名報案人向警方報案，因女兒熱衷COSPLAY，特地邀請一群同好至家中研究如何拍照，但是離開後才發現家中相機不翼而飛，透過網友告知，可以到中古相機拍賣網站找貨。

報案人上網後，果真在網路上二手相機販售平臺「DC VIEW」，發現與自己遭竊的相機同款，比對盒號確認過就是自己遭竊的相機，立刻通知警方將陳姓男子約出來面交。

等陳姓男子出現準備面交相機時，警員立刻表明身份，陳姓男子也坦承，因為一時貪小便宜，在聚會時趁其他網友忙著拍照時摸走相機，實在悔不當初，訊後也依照竊盜罪嫌送辦。

據了解，陳嫌偷走的相機為Canon 5D Mark4，光機身就要價8萬6千元，另外還有Canon 17-40鏡頭，要價也是近萬元，且還有垂直手把2千多元，共計損失將近10萬元，最後被嫌犯偷走變賣。