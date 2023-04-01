插旗日本東北！星宇航空今首航仙台航線　「4／26再開航洛杉磯」

▲星宇航空開航仙台航線，今舉辦首航活動並體驗仙台美食。（圖／星宇）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空於今(4/1)日正式插旗日本東北地區，開航譽有杜之都（森林之都）美名的第一大城「仙台」，每天1班直飛，首航班機JX862今上午11時40分出發，預計於下午16時抵達仙台，仙台國際機場將舉辦剪綵儀式，迎接星宇航空首次降落日本東北，除開航仙台外，星宇也將於4月26日開航洛杉磯。

星宇航空首航仙台活動於桃園國際機場第一航廈A6登機門舉辦，星宇航空與仙台國際機場攜手合作，訂製專屬款印有FLY TO SENDAI字樣的帆布包，並將由台灣插畫家繪製的仙台著名「狐狸」、「福牛」和「毛豆」，以及富有台灣意象的珍珠奶茶等童趣可愛的插畫，印製成繡布貼，讓首航旅客親自DIY，創造屬於自己的仙台帆布包。

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▲星宇航空開航仙台航線，今舉辦首航活動，旅客可DIY專屬仙台帆布包。（圖／星宇）

候機室也提供仙台必喝的「毛豆奶昔」，讓首航旅客啟程前沈浸仙台美食，星宇航空空服員也在現場與旅客體驗仙台航線獨有的「狐狸」和「福牛」濾鏡。

星宇航空表示，星宇機隊持續按規劃擴張，目前共有20架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及三架A350，航點包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等，共 16個城市，4月26日也將開航洛杉磯航線，開啟轉機市場。

▼星宇航空陸續開航仙台、洛杉磯航線。（圖／星宇）