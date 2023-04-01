巴西總統盧拉14日將會見習近平　因患肺炎已重排訪中行程

▲巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）預計4月中旬在北京會見中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴西總統辦公室於3月31日表示，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將於4月11日出發訪問北京，並於14日會見中國國家領導人習近平。此前，魯拉原定於3月25日前往中國進行國是訪問，後來被診斷罹患輕度肺炎而延期，並重新安排訪中行程。

根據路透社報導，巴西總統魯拉11日啟程訪中，並預計進行原定議程，包含與最大貿易夥伴中國簽署約20項協議。魯拉這次訪問目的為加深與中國關係，並尋求中國在拉丁美洲國家的投資。

巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）辦公室隨後表示，羅賽芙也將於13日前往上海，出席由金磚國家共同倡議建立的「新開發銀行」（New Development Bank，NDB BRICS）行長就任典禮。巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、阿聯等金磚國家成員國曾於2月達成協議，由羅賽芙出任NDB行長。

兩個月前，魯拉總統在白宮會見美國總統拜登，儘管美國與巴西關係日益緊張，但巴西採取務實外交政策，打算在與各個主要貿易夥伴間取得平衡。魯拉辦公室也表示，魯拉4月此番訪中也將是一次國是訪問，除了與習近平見面外，也預計與中國總理李強會晤，並且參加在北京人民大會堂的會議。