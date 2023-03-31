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白俄羅斯：如果西方「透過波蘭入侵」　連戰略核武都要引進部署

▲▼ 俄羅斯短程彈道導彈9K720伊斯坎德爾飛彈M型導彈（Iskander-M）。（圖／取自俄羅斯聯邦國防部網站）

▲盧卡申科證實莫斯科已經向白俄羅斯轉讓伊斯坎德爾飛彈。（圖／取自俄羅斯聯邦國防部網站）

記者林彥臣／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）指責西方「準備從波蘭入侵白俄羅斯」並對莫斯科在白俄羅斯部署戰術核彈頭表示歡迎，因為這些武器是保衛國家所必需的。

根據CNN報導，盧卡申科在向全國發表講話時表示，他已加強與俄羅斯總統普丁的會談，討論部署戰術和戰略核武，以應對來自烏克蘭西方盟友的威脅。

盧卡申科聲稱烏克蘭及其西方盟友，正計劃對他發動政變，而且如果有必要，不僅戰術，連戰略核武器都將被引入白俄羅斯

盧卡申科已證實莫斯科已經向白俄羅斯轉讓了伊斯坎德爾（Iskander）短程飛彈系統，這是一種可以配備核彈頭或常規彈頭的裝置。

▲▼ 白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／達志影像／美聯社）

盧卡申科強調，明斯克和莫斯科將「盡一切努力並使用各種手段確保其主權和獨立」，反對波蘭及其狂熱的西方鄰國，「組建了某些團體、旗幟、軍團 準備在白俄羅斯進行政變」。

盧卡申科說，「與此同時，北約部隊向東轉移的步伐正在加快。今天，僅波蘭和波羅的海國家集團，就有超過 21,000 名軍事人員、250 輛坦克、近 500 輛裝甲車、約 150 架飛機和直升機，整個艦隊正在白俄羅斯和俄羅斯邊界附近『挑釁地』軍演，到底為什麼？」

盧卡申科表示，「如果有必要，普丁和我將決定在這裡引進戰略核武器。他們必須明白這一點，那些今天試圖從內外炸毀我們的人。我們將不惜一切代價，保護我們的國家」。

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