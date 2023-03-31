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美記者遭俄控間諜罪　白宮怒斥荒謬「美公民立即離開俄羅斯」

▲▼《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）

▲俄羅斯30日指控《華爾街日報》記者格爾什科維奇涉嫌間諜罪將其逮捕。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯30日指控《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）涉嫌從事間諜行動，試圖獲取俄國軍事情報，在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）將他逮捕。對此，白宮強烈譴責俄國「荒謬」控訴，並呼籲民眾不要前往俄羅斯、在俄公民立即離境。

綜合美國公共廣播電視公司（PBS）、CNN報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）30日稱，格爾什科維奇以記者身分做掩護，按照美國指示從事與新聞業無關的間諜活動，依間諜罪將他逮捕並羈押2個月。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）補充，「這不是懷疑，而是他被當場抓獲的事實。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上嚴正表示，「這項間諜指控太荒謬了。俄羅斯政府針對美國公民的行為是不可接受的，我們強烈譴責俄國拘留記者格爾什科維奇，以及針對和打壓記者的行徑。」

尚皮耶說，「國務院已就此事與俄羅斯政府直接聯繫，包括積極讓大使館與格爾什科維奇接觸。在俄羅斯定居或旅行的美國公民應按照國務院建議立即離境。」

《華爾街日報》在聲明中表示，「我們堅決否認來自FSB的所有指控，並要求立即釋放我們的記者。」據稱，格爾什科維奇違反《俄羅斯聯邦刑法》第276條「間諜罪」條款，如果間諜罪名成立，格爾什科維奇最高可判處20年監禁。

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