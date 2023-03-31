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新北未登工廠輔導總預算4800萬元助搬遷　核定首件特定工廠用地計畫

▲▼新北市,勤通精密,未登記工廠。（圖／新北市政府經發局提供）

▲新北市首家特定工廠「勤通精密」核定用地計畫，由農地變更為特定目的事業用地。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

新北市首家特定工廠「勤通精密」核定用地計畫，由農地變更為特定目的事業用地，終邁向工廠就地合法化的最後一哩路！新北市經發局長何怡明30日前往關心，肯定業者持續扎根新北，以及長久以來對新北經濟的貢獻。同時，經發局推出「未登記工廠搬遷租金補助計畫」，2年總預算4,800萬元、每家業者補助最高48萬元的廠房租金，持續積極協助未登工廠搬遷至合法產業用地。

勤通精密企業有限公司楊國忠總經理表示，勤通精密成立於68年，創業初期受限於資金壓力，被迫選擇在三芝的農地設廠。不符合土地使用管制規定，而無法申請合法工廠登記，因此自99年經濟部首次修正「工廠管理輔導法」起即積極配合政策，逐步改善消防設備、水土保持等，歷經十餘年終於取得用地計畫核定，未來將持續深耕新北，接軌國際。

未登記工廠改善計畫收件期限已於3月20日截止，新北市納管的3,287家廠商中，改善計畫收件率高達9成8以上。

未登記工廠如經查獲屬實將依工廠管理輔導法規定裁罰；對於高污染或有公安疑慮工廠加強查報，屢未配合改善或停工，將停止供水供電；未登記工廠遷出後，經發局將列管並公告該廠址，再經查獲其他業者違規進駐，違建部份將逕行拆除。詳情可上經發局官網首頁「公告事項」（https://reurl.cc/OVRADv）查詢。

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