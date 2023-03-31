女業務電話行銷遇變態男！狂打公用電話「想X妳」　她嚇壞崩潰

▲桃園市王姓男子連續以公用電話向某證券公司女子恫嚇「想跟你做愛、會做出讓妳後悔的事」等語。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於2021年間曾接獲某證券公司女子來電行銷，此後即利用公用電話以未顯示來電號碼向該女子騷擾，多次以「想跟妳做愛、在妳車上裝GPS、會做出讓妳後悔的事」等語恫嚇，女子不堪其擾報警提告；桃園地檢署複訊後，王男坦承犯行，檢方偵結依強制罪嫌提起公訴。

檢警調查，40歲王姓男子自2021年9月初至同年11月底，多次在中壢區永福路附近的公用電話，以未顯示來電方式撥打專線給某證券公司女職員或其個人手機，向女子恫嚇「想跟妳做愛、想X妳、妳沒有來家裡找我，我在妳車上裝GPS、不來的話會做出讓妳後悔的事」等語恫嚇，迫使女職員透過證券公司電話接聽行使無義務之事，女子心生畏懼下報警提告。

中壢警方根據王男撥話地點循線查獲到案，桃檢複訊時，王男坦承犯行，但對內容卻避重就輕，檢察官認為，王男已知悉女子任職證券公司、專線電話及私人行動電話門號等資訊，亦表示可能加裝GPS追蹤被害人行蹤，顯有欲加害他人生命、身體與自由之意，使被害人心生畏懼且擔心被強暴，檢方偵結依強制罪嫌將王男提起公訴。