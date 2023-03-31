北市餐酒館砍人嫌犯落網！謊報身分露餡　身揹9條通緝案

▲桃園市龜山警方昨天上午在轄區文昌一街發現林姓男子行蹤可疑，盤查時赫然查出是涉及北市東區餐酒館砍人事件，還身揹9條通緝罪嫌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警方大埔派出所員警昨（30）日上午根據線報，涉嫌在北市東區餐酒館犯下砍人案的林姓男子藏匿轄區，員警沿街搜尋時，赫然發現迎面林姓男子見員警巡邏刻意閃避，下車盤查時，林男謊報他人身分應訊，員警查出身分與長相與林男差很大，持續追問後赫然發現他就是涉嫌北市砍人案的在逃林姓嫌犯，員警還查出林男身揹洗錢、毒品等9條通緝案，全案經偵訊後依法歸案偵辦。

龜山警方指出，大埔派出所巡佐吳崇暐根據線報，22歲林姓通緝犯在轄區內藏匿，偕同巡邏員警趕往附近巡查，行經龜山區文昌一街時，發現林姓男子迎面走來，看見員警時卻刻意閃避，因此上前攔查。林男謊報姓名，員警查證比對長相後直覺差太多，持續追問下，林男坦承其身分確實為在逃的林嫌身分，員警將其帶回派出所偵訊製作筆錄。

▲桃園市龜山警方昨天在文昌一街發現設籍北市東區砍人案林姓男子到案，還查出身揹9條通緝案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方偵訊時赫然查出，林男除涉及本月23日晚間在北市東區某餐酒館持刀砍殺陳姓股東案，還涉及包括洗錢防制法、組織犯罪條例、詐欺、過失傷害、毒品防制條例、肇事逃逸等共9條通緝案，全案偵訊後依法移送偵辦。大埔派出所所長劉翁宇肯定同仁積極執法，掌握犯罪熱點巡邏，才能緝獲林男到案，有效嚇阻犯罪發生。