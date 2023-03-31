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英富豪太空公司融資失敗　維珍軌道裁員85%宣布停業

▲▼英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）爵士將於11日乘坐維珍銀河太空船「團結號」（VSS Unity）進行首次太空旅行。（圖／翻攝自IG／virgingalactic、richardbranson）

▲英國億萬富豪布蘭森旗下子公司維珍軌道宣布永久停業。（圖／翻攝自IG／virgingalactic、richardbranson）

實習記者任庭儀／綜合報導

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）創辦的火箭公司維珍軌道（Virgin Orbit）30日表示，未能順利取得融資，已經裁員85%員工，將在不久後停止營運。據悉，維珍軌道今年1月曾進行火箭試射但失敗，從那時起股價開始暴跌。

綜合CNBC、BBC報導，維珍軌道執行長哈特（Dan Hart）30日向員工宣布，「很不幸，我們無法取得融資以維持公司營運。我們別無選擇，只能立即實施這項戲劇性的、極痛苦的變革，這可能是我此生開過最艱難的全體會議。」

消息傳出後，維珍軌道公司股價在紐約30日盤後交易暴跌44%，交易價為每股19美分，而就在一年前維珍軌道每股曾超過7美元。

這次裁員將影響675名員工，相當於85%人力，其餘100人將留下協助善後工作。哈特說，公司將為每一位離職員工提供資遣費，包括現金、福利，或協助至關係企業維珍銀河（Virgin Galactic）就職。

布蘭森透過旗下維珍投資（Virgin Investments）向維珍軌道挹注1090萬美元（約新台幣3.3億元），以資助遣散費和其他收尾工作。據估計，資遣費與其他費用總額約1500萬美元（約新台幣4.5億元）

▲▼英國維珍軌道（Virgin Orbit）首次試射衛星失敗。（圖／路透）

▲ 維珍軌道「火箭少女」。（圖／路透）

今年1月，維珍軌道首次嘗試從英國本土發射機載太空火箭「宇宙少女」（Cosmic Girl），然而火箭在第二階段進入軌道出現技術異常，最後以失敗告終。維珍軌道於2017年從布蘭森旗下維珍銀河分離，但公開上市以來從未交出漂亮的成績，因此布蘭森不願再進一步投入資金。

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