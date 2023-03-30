首批新車安全星級評等出爐！2人氣車款奪5星　「得分卻比國外低」

▲交通部首推新車安全評等，TOYOTA COROLLA CROSS撞測試後拿下5星評等。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升國內車輛安全，交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」星等評鑑，透過消基會神秘客匿名採購年度銷售前8名人氣車款，其中2款車已完成碰撞測試，交通部今(3月30日)公布結果，TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲得5顆星評等，不過安全輔助規格等各領域較國外評等低，譬如少了速限輔助系統警示。

交通部首推「台灣新車安全評等TNCAP」，自去(111)年第四季起每季執行2車型試驗，預計今年底前完成8車型星級評等，全台首批8款人列安全評等熱門車款包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA ALTIS、HONDA CR-V、FORD KUGA、FORD FOCUS、NISSAN KICKS、NISSAN SENTRA，根據車輛成人保護、兒童保護、車輛安全、行人保護等評等，並進行撞擊測試，評等最高為5星。

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其中銷售量最高的2車款包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4已率先完成碰撞測試，交通部今公布星等評鑑結果，TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲得5顆星評等。

▲交通部路政司長林福山說明新車安全評等結果。（圖／記者李姿慧攝）

根據公布結果，TOYOTA COROLLA CROSS四大安全領域得分中，成人保護為85%、兒童保護80%、行人保護82%、安全輔助68%。TOYOTA RAV4四大安全領域得分中，成人保護為87%、兒童保護85%、行人保護84%、安全輔助69%。

車安中心表示，雖然該兩款車款皆獲得5顆星評等，不過四大領域等各領域比國外降低，前座座椅沒有達到優良等級，安全輔助規格也有差異，少了速限輔助系統，無法依照道路速限警示或介入，台灣配備安全輔助沒有這樣的規格。

交通部路政司長林福山表示，交通部推動台灣新車安全評等，自107年開始規劃，今年實質營運，今年有8型車輛評等結果發布，每一季都有成果發布，今年第一季公布兩款新車安全評等，新車安全評等以時速60公里速度碰撞測試，前座模擬坐兩位成年男性人偶，後面模擬搭載6歲和10歲兒童，藉由這樣試驗檢視車輛安全設備和對成員保護效果。

交通部表示，後續新車安全評等第二批2款車型為HONDA CR-V、TOYOTA ALTIS，結果將於6月底公布。



