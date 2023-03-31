美式、拿鐵買1送1！4大超商「連假咖啡優惠」先看　還有第2杯10元

▲7-11門市、線上推出多款咖啡飲品優惠 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

期待好久的5天清明連假終於要到了！以下為4大超商祭出的「連假咖啡優惠」，不僅有美式、拿鐵買1送1，還有大杯美式任選35杯888元、大杯拿鐵任選23杯888元等超划算組合價，換算下來，單杯大杯美式只要25元、拿鐵39元，趕快把握便宜買。

●7-11

7-11門市即日起至4月4日推出「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項第2杯10元」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價」、「CITY TEA香鑽水果茶／春日莓好冰茶／春日莓好奶茶／完熟蘋果冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選2杯99元」。

不僅如此，7-11門市即日起至4月5日還有「春遊開心價」活動，全店CITY系列指定飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點等10大類別指定商品，滿額222元送OPEN POINT點數25點，滿888元除贈送OPEN POINT點數100點外，加碼再送一匙靈洗衣精、濕紙巾70抽(3入組)或五月花舒敏厚棒衛生紙(3擇1)。

OPEN POINT APP行動隨時取則有「春遊開心價」活動，即日起至4月7日，可享「CITY CAFE大杯美式任選35杯888元」、「CITY CAFE大杯拿鐵任選23杯888元」、「CITY PEARL珍珠奶茶任選22杯888元」、「CITY TEA香鑽水果茶任選18杯888元」、「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵／冰太妃焦糖瑪奇朵／冰脆酷摩卡任選20杯888元」。

●全家

全家4月1日起至4月5日於全門市祭出限時5天「2大咖啡買1送1」，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典美式」、「Let’s Café特大杯經典拿鐵」，通通可享「同品項買1送1」好康。

加碼4月1日至4月4日於APP隨買跨店取推「5大咖啡飲品組合特價199元」，品項有「Let’s Café大杯經典美式6杯」、「大杯經典拿鐵5杯」、「私品茶仙女紅茶7杯」、「私品茶仙女奶茶5杯」及「酷繽沙全品項4杯」，換算下來大杯美式每杯不到34元，大杯拿鐵也是40元有找，並開放寄杯、冷熱互換，每品項每人限購2組，可兌換至10月31日止。

▲全家祭出Let’s Café特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵「同品項買1送1」。（圖／全家提供）



●萊爾富

萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取即日起至4月6日祭出「Hi Café現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4」，品項包含特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式與大杯炭焙鐵觀音拿鐵，兌換期限達2個月。

●OK mart

OK mart門市即日起至4月5日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」，不限冰熱。