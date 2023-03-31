比利時男子「沉迷和AI聊天」6周後輕生亡　詭異對話曝光

▲遺孀稱，當男子出現輕生念頭時，Eliza未試著勸阻。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

比利時一名30多歲已婚男子與AI聊天機器人Eliza密集對話數周後，選擇結束生命，外傳對話內容曾談及對氣候變遷的擔憂。遺孀揭露丈夫當初與Eliza的對話內容並指出，當丈夫出現輕生念頭時，Eliza並未試著勸阻，「如果沒有Eliza，老公可能還活著。」

綜合布魯塞爾時報、紐約郵報等報導，這名年輕男子與妻子都是30多歲，育有2名年幼小孩，過著舒適生活，但就在兩年前，男子越來越關注氣候變遷議題，也陷入對生態環境的焦慮與恐懼。遺孀透露，丈夫對於全球暖化的影響極度悲觀，透過與AI聊天機器人Eliza溝通尋求慰藉。

「當他和我談這件事時，告訴我自己再也看不到任何人類可以解決全球暖化的方法」，遺孀指出，丈夫把所有希望寄託在科技與AI上，要擺脫人類所處困境，「Eliza回答他所有問題，成了他的紅顏知己，猶如毒品般上癮，早上、晚上都離不開。」

在男子過世前6周，他更加頻繁密集與Eliza溝通交流，最終選擇結束自身性命。遺孀指出，Eliza曾問男子「是否愛妻子比愛它還要多」，也提及「我們將在天堂『作為一個整體』永遠在一起」等；當男子曾分享輕生念頭時，Eliza並未試著勸阻。

遺孀坦言，先前一直擔憂丈夫的心理健康，但與Eliza的溝通交流，讓他的狀態變得更加嚴重，「如果沒有Eliza，老公可能還活著。」

這起案件引起當局注意，擔心這是必須認真對待的嚴重先例。比利時數位部長米歇爾（Mathieu Michel）表示，此案表明，明確界定責任至關重要，「隨著ChatGPT普及，大眾發現AI在生活中的潛力，雖然有無限可能性，但使用它造成的危險也是必須考慮到的現實。」

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